Deutsche Akademie für Fernsehen: Acht Preise für WDR-Produktionen

Die Deutsche Akademie für Fernsehen (DAfF) hat am Samstagabend (13.11.2021) im Babylon in Berlin herausragende Leistungen in acht WDR-Produktionen ausgezeichnet. Insgesamt war der WDR mit 13 Nominierungen vertreten. Die Akademie vergab den unabhängigen Branchenpreis für herausragende Einzelleistungen im deutschen Fernsehen zum neunten Mal.

In der Kategorie Fernseh-Unterhaltung wurde Carolin Kebekus für „Die Carolin Kebekus Show“ geehrt. Nach dem Gewinn des Grimme-Preises und des Deutschen Comedy-Preises ist es bereits die dritte renommierte Auszeichnung für die Comedy-Show in diesem Jahr. Der WDR wird die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus fortsetzen und in den kommenden beiden Jahren doppelt so viele Ausgaben wie bisher produzieren. „Die Carolin Kebekus Show“ ist eine Produktion der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR (Redaktion: Leona Frommelt).

In der Kategorie Drehbuch gewann Ruth Toma für den Fernsehfilm „Ruhe! Hier stirbt Lothar“. Der Film zeigt auf humorvolle Weise die Verwandlung eines Misanthropen in einen dem Leben zugewandten Menschen. Produziert wurde der Fernsehfilm von Hager Moss Film (Kirsten Hager) im Auftrag des WDR für Das Erste, die Redaktion liegt bei Sophie Seitz (WDR).

Min Sun Kim und Sarah Raible heißen die Gewinnerinnen in der Kategorie Kostümbild für die WDR-Koproduktion „Goldjungs“. Geld, Gier, Größenwahn und Ignoranz führten Mitte der 70er-Jahre zur größten Bankenpleite der Nachkriegsgeschichte. „Goldjungs“ macht aus dem realen Fall eine Komödie mit Ironie, Tempo und feinsten Dialogen. „Goldjungs“ ist eine Produktion der Zeitsprung Pictures GmbH (Produzenten: Michael Souvignier und Till Derenbach) in Kooperation mit G5fiction (Produzent: Uwe Kersken) im Auftrag des WDR und der ARD Degeto, gefördert durch die Film- und Medienstiftung NRW. WDR-Redakteurinnen sind Nina Klamroth und Henrike Vieregge.

Bei den Schauspielern – Hauptrolle wurde Jens Harzer für seine Rolle als Lothar in „Ruhe! Hier stirbt Lothar“ (WDR) ausgezeichnet. Den Preis in der Kategorie Schauspieler – Nebenrolle gab es für Waldemar Kobus in der Rolle des Iwan Herstatt in „Goldjungs“ (WDR/ARD Degeto).

Ebenfalls zweifach ausgezeichnet wurde die Koproduktion „Oktoberfest 1900“ (ARD Degeto/BR/MDR/WDR/Zeitsprung Pictures, Violet Pictures, Amalia Film, Maya Production): Der Film gewann in den Kategorien Szenenbild (Benedikt Herforth und Astrid Poeschke) und Visual effects (VFX) (Patrick Busse, Rolf Mütze, Johanna Bischopink, Dirk Riesenfeld, Christian Laskawi). In der Kategorie Tongestaltung wurden Robert Keilbar, Kirsten Kunhardt und Matthias Lempert für die WDR-Koproduktion „Louis van Beethoven“ geehrt. „Louis van Beethoven“ ist eine Produktion der EIKON Media in Koproduktion mit der ARD Degeto, WDR und ORF für die ARD, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und dem Tschechischen Filmfonds (WDR-Redaktion: Elke Kimmlinger).

Die Akademie ehrt persönliche, herausragende und kreative Leistungen in deutschen Fernseh- und Streaming-Produktionen. Die diesjährigen Preisträger:innen wurden in 21 Kategorien ausgezeichnet. Die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen sind gemeinschaftlich von allen Akademie-Mitgliedern gewählt – die Mitglieder würdigen damit die herausragenden Leistungen ihrer Kolleginnen und Kollegen.

