WDR Westdeutscher Rundfunk

Viel Hype und große Versprechen – Aber ist das alles ECHT?

Köln (ots)

Immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für den Kauf eines Produkts von dem sie sich Nachhaltigkeit versprechen. Doch was ist dran an solchen Trends? Erfüllen E-Autos, CBD-Tropfen und Kleidung aus recyceltem Plastik das, was sie verheißen? Das überprüft WDR-Moderatorin Donya Farahani in der neuen Verbraucher-Reihe „ECHT?“, die ab 12. Oktober in der ARD Mediathek und ab 13. Oktober im WDR Fernsehen startet.

„Bei ‚Echt?‘ gehen wir jeweils einer Frage aus verschiedenen Perspektiven nach: Hersteller, Kunden, Fachleute, Behörden, Politik – wir hören verschiedene Positionen und stellen kritische Fragen. Tiefer zu bohren und mehr nachzuhaken als in anderen Sendungen hat mir viel Spaß gemacht“, sagt Donya Farahani über ihre neue Aufgabe. „Hinter ‚ECHT?‘ steckt ein engagiertes Team. Wir stellen die Fragen, die sich auch Verbraucher:innen stellen. Missstände zeigen wir auf und konfrontieren die Verantwortlichen damit. Ich habe viel gelernt und war auch ab und zu überrascht.“

So testet Donya für „ECHT?“ die Alltagstauglichkeit von E-Autos. Deren Verkaufszahlen steigen rasant. Doch lohnt es sich wirklich, jetzt schon ein E-Auto anzuschaffen? Oder sollte man doch lieber warten? Auch CBD-Tropfen aus der Cannabis-Pflanze sind voll im Trend. Es gibt sie in Drogerie- und Bio-Supermärkten, online oder in den vielen neuen Shops, die gerade wie Pilze aus dem Boden sprießen. Überall wird mit den guten Eigenschaften von CBD geworben. Aber ist das Mittel wirklich so hilfreich wie versprochen? Und ist in den CBD-Produkten auch wirklich das drin, was drauf steht? Grund genug für Donya, die Tropfen genauer unter die Lupe zu nehmen. Beim Einkauf von T-Shirts, Jacken und Rucksäcken fällt auf: Die Sachen sind oft aus recyceltem Plastik hergestellt. Manche werben sogar damit, dass es aufgearbeitetes Plastik aus Meeren sei. Klingt nach Nachhaltigkeit und gutem Gewissen. Aber kann das stimmen? Sind diese Textilien wirklich aus recyceltem Plastik? Und ist das die Lösung unseres Plastik-Überflusses? Oder retten wir nur das Öko-Image der Modefirmen? Donya sammelt Plastik am Strand und ist überrascht, dass Meeresplastik das Meer gar nicht berührt haben muss.

„ECHT?“ ist eine Produktion des WDR. Redaktion: Anne Leudts, Dirk Braunleder

Folgen und Sendetermine:

Alles easy mit E-Autos – ECHT?: ARD Mediathek, 12. Oktober, ab 20 Uhr / WDR Fernsehen, 13. Oktober, 22.15 Uhr

CBD-Tropfen: ein Mittel gegen Alles – ECHT?: ARD Mediathek, 19. Oktober ab

20 Uhr / WDR Fernsehen, 20. Oktober, 22.15 Uhr

Mit Klamotten aus Plastik die Welt retten – ECHT? ARD Mediathek, 26. Oktober ab 20 Uhr / WDR Fernsehen, 27. Oktober, 22.15 Uhr

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Akkreditierten Journalisten stehen die ersten beiden Folgen von „ECHT?“ im Vorführraum der Presselounge zur Verfügung: presse.wdr.de/

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell