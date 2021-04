WDR Westdeutscher Rundfunk

Senderabschaltung am Standort Langenberg

Köln (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

für Dienstag, 27. April 2021 sind in der Zeit von 13:05 Uhr bis 13:45 Uhr Arbeiten am Standort Langenberg geplant: Mastinspektion und Leiterprüfung am Antennenträger.

Die Abschaltung <40 min. der folgenden Programme betrifft:

DAB+ Kanal 11D

1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / WU), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo

Folgende andere Dienste sind mit von der Abschaltung betroffen:

Kanal 5C, 9B

DR Deutschland / Private

Die Abschaltung wirkt sich in den folgenden Regionen aus: Rhein Ruhr

Die Standorte Dortmund Wuppertal und Düsseldorf versorgen das Gebiet teilweise mit.

