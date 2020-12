WDR Westdeutscher Rundfunk

'Ferdinand von Schirach: Feinde': ein spannendes Fernsehexperiment!

Zwei Perspektiven eines Kriminalfalls am 3. Januar 2021 zeitgleich im Ersten, im WDR Fernsehen und auf ONE / eine dritte Version gibt es in der ARD-Mediathek

Ein Kriminalfall, zwei Perspektiven. Die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen beim TV-Event "Ferdinand von Schirach: Feinde" selbst wählen: Verfolgen sie die Geschichte zunächst aus der Sicht des Ermittlers ("Gegen die Zeit") im Ersten oder entscheiden sie sich für die des Strafverteidigers ("Das Geständnis") im WDR Fernsehen? Denn die beiden 90-minütigen Filme kommen am Sonntag, 3. Januar 2021, zeitgleich um 20:15 Uhr auf die Bildschirme. In der ARD-Mediathek ist zudem eine 45-minütige dritte Version ("Der Prozess") abrufbar, die den Fokus auf die Hauptverhandlung und Rechtsfragen legt. Man verpasst nichts, denn der jeweils andere Film wird am späteren Abend in allen beteiligten Programmen ausgestrahlt. Das Erste sendet zusätzlich um 21:45 Uhr die Dokumentation "Ferdinand von Schirach: Feinde - Recht oder Gerechtigkeit?".

Dass eine Geschichte mit unterschiedlichen Blickwinkeln zeitgleich im Ersten, im WDR und bei ONE zu sehen ist, ist in der 70-jährigen Geschichte der ARD einmalig. Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Es ist ein spannendes Experiment. Wir versprechen uns davon größtmögliche Aufmerksamkeit für das zentrale, gesellschaftlich relevante Thema von Recht und Gerechtigkeit. Um ein wirklich umfassendes Bild zur Thematik zu bekommen, muss man beide Filme sehen."

In den Hauptrollen spielen Bjarne Mädel als Kommissar Peter Nadler, der den Entführungsfall der zwölfjährigen Schülerin Lisa von Bode (Alix Heyblom) aufzuklären hat, und Klaus Maria Brandauer, der als Strafverteidiger Konrad Biegler den Tatverdächtigen Georg Kelz (Franz Hartwig) vor Gericht vertritt. In weiteren Rollen sind u.a. Katharina Schlothauer, Ulrike Kriener, Marc Hosemann, Harald Schrott, Ursina Lardi, Julia Richter, Bjarne Meisel, Anne Ratte-Polle, Neda Rahmanian, Gitta Schweighöfer, Nina Marie Wyss, Mirko Lang und Samuel Finzi zu sehen.

"Ferdinand von Schirach: Feinde" ist eine Produktion der MOOVIE GmbH im Auftrag von ARD Degeto für die ARD. Regie führte Nils Willbrandt. Die Drehbücher schrieben Jan Ehlert und Nils Willbrandt nach einer Vorlage von Ferdinand von Schirach. Die Redaktion haben Claudia Luzius, Christoph Pellander und Christine Strobl (alle ARD Degeto).

Die Sendetermine im Überblick:

Sonntag, 3. Januar 2021

Im WDR Fernsehen

20:15 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Das Geständnis

22:30 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Gegen die Zeit Im Ersten

20:15 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Gegen die Zeit

21:45 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Recht oder Gerechtigkeit (Dokumentation)

22:30 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Das Geständnis

In der ARD-Mediathek

Ab 20:15 Uhr: Ferdinand von Schirach: Feinde - Der Prozess

