ETHNO: Premiere für erste fiktionale Serie von RebellComedy für den WDR

ETHNO - die erste fiktionale Serie des internationalen Ensembles RebellComedy, entstanden im Auftrag des WDR, feiert Premiere. Sie zeigt auf unterhaltsame Weise, wie komisch und schwierig es ist, im deutschen Unterhaltungsgeschäft Erfolg zu haben, ohne mit den Wertvorstellungen und Erwartungen der eigenen Herkunftsfamilie brechen zu müssen. Die vierteilige Serie wurde mehrheitlich von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte produziert - bis heute ein Novum bei einem fiktionalen Projekt in Deutschland. Es geht um Ben - Studienabbrecher -, der pleite ist und das Darlehen ans BAföG-Amt nicht zurückzahlen kann. Bens Vater, der aus Marokko stammt und viele Opfer gebracht hat, um seiner Familie in Deutschland ein besseres Leben zu bieten, ahnt davon nichts. Um seine Schulden zurückzuzahlen, landet Ben in der Comedy-Szene, denn die lockt mit schnellem Geld - wenn er bereit ist, dem Publikum das zu geben, was es will: den Ethnokasper! Am 5. Oktober feiert ETHNO Premiere beim Film Festival Cologne, ab dem 18. Oktober ist die Serie online first im WDR YouTube Channel Comedy & Satire und in der ARD Mediathek zu sehen. Am 12. November folgt die Ausstrahlung im Ersten und am 13. November bei ONE. ETHNO reflektiert nicht nur die schweren Aufstiegschancen junger Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die im Spannungsfeld zwischen traditionellen Familien und einer postmodernen Gesellschaft aufwachsen. Sie karikiert auch Mechanismen des verborgenen, offenen und auch oft unbewussten alltäglichen Rassismus in Deutschland. Der WDR verfolgt beim Thema kulturelle Vielfalt eine langjährige Gesamtstrategie. Ziel ist es, Vielfalt als gesellschaftliche Normalität im Programm abzubilden. Dazu gehört auch, dass sich die kulturelle Vielfalt in der Belegschaft des Senders widerspiegelt. Zuletzt hatte eine WDR-Studie zur Mediennutzung in NRW gezeigt, dass sich junge Menschen mit Zuwanderungsgeschichte genau eine solche Normalität wünschen. Zum Inhalt von ETHNO: Ben - gespielt von Benaissa Lamroubal - ist Sohn eines Auswanderers aus Marokko. Die Latte hing hoch, als er ein Ingenieurstudium aufnahm. Denn sein Vater hat seine Heimat verlassen, damit es seinen Kindern mal besser geht. Nun dankt es ihm sein Sohn, indem er auf ganzer Linie versagt. Noch weiß der Vater nicht, dass Ben längst nicht mehr zur Uni geht. Und nichts fürchtet der Studienabbrecher mehr, als in den Augen des Vaters die Enttäuschung über ihn zu lesen. Zum Glück ist Ben nicht allein. Er kann auf den Rat seines Freundes Ramon zählen. Ramon kennt sich aus und überrascht stets mit neuen Ideen - vom kreativen Cannabis-Deal bis hin zum Design und Vertrieb erotischer Schuhmode. Bens einflussreichster Ratgeber ist aber sein persönlicher "Migrationshintergrund", der sich ständig in den Vordergrund drängt. Natürlich nur, weil er es gut mit Ben meint. Headautor von ETHNO ist Babak Ghassim, einer der Gründer von RebellComedy. In den Hauptrollen sind zu sehen: Benaissa Lamroubal, Waldemar Kobus, Arnel Taci und Kristin Alia Hunold. Regie führte Marvin Litwak. Produzent ist Humaam Mazyek. Das internationale Ensemble RebellComedy wurde 2006 von Usama Elyas und Babak Ghassim gegründet. Der WDR zeigte 2014 erstmals eine komplette Show der Comedians im deutschen Fernsehen. ETHNO wurde von der RebellComedy GmbH im Auftrag des WDR produziert. Die Redaktion und Gesamtleitung im WDR hat Elke Thommessen. Termine: 18.10.2020: Online first bei WDR YouTube Comedy & Satire und in der ARD Mediathek 12.11.2020, 2.00 Uhr Das Erste (in der Nacht auf den 13.11.) 13.11.2020, 21.00 Uhr ONE Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

