WDR Westdeutscher Rundfunk

"Parlament" - Mehrsprachige Polit-Comedy und erste Eigenproduktion von ONE mit Christiane Paul startet in Deutschland

Köln (ots)

Die EU verfügt derzeit über 24 Amtssprachen. Und trotzdem soll es irgendwie gelingen, dass Brüssel mit einer Stimme spricht. Dass das nicht immer einfach ist, erzählt die deutsch-französisch-belgische Serie "Parlament" auf humorvolle Weise. Die europäische Koproduktion mit Christiane Paul, Xavier Lacaille, Lucas Englander und Liz Kingsman wird nach erfolgreichem Start in Frankreich ab Ende September in Deutschland zu sehen sein: Online first ab 29. September in der ARD Mediathek und ab 6. Oktober, dienstags um 20.15 Uhr in ONE. Die erste Eigenproduktion von ONE zeigt der Sender als Original in Französisch, Englisch und Deutsch. Deutsche Untertitel führen die Zuschauer*innen dabei durch die manchmal babylonisch anmutende Sprachverwirrung auf den Fluren des EU-Parlaments. Erzählt wird die Geschichte von Samy (Xavier Lacaille), der unmittelbar nach der Brexit-Abstimmung sein Praktikum beim EU-Parlament beginnt. Auf seinen neuen Posten ist er in keiner Weise vorbereitet - obwohl er an der Uni viel über Europa gelernt hat. Als er von der deutschen Abgeordneten Ingeborg (Christiane Paul) den Auftrag bekommt, einen Gesetzesentwurf gegen "Finnig", das Abtrennen von Haifischflossen, zu entwerfen, stellen sich ihm fast unüberwindliche Hindernisse in den Weg. Aber Samy beginnt seinen eigenen Feldzug. Die Serie wirft einen satirischen, aber letztlich liebevollen Blick auf das EU-Parlament, die Mitarbeiter*innen dort und die Probleme, die sie verhandeln. Auf Menschen, die das Schicksal von 500 Millionen Bürgerinnen und Bürgern in der Hand haben, die aber kaum einer kennt und deren Institution kaum einer durchschaut. "Parlament" wurde produziert von Cinétévé (Frankreich), Artémis Productions (Belgien) und Cinecentrum (Produzentin: Dagmar Rosenbauer) sowie von France Télévision, ONE (Redaktion: Silke Holgersson) und dem WDR (Redaktion: Götz Bolten). Regie führten Émilie Noblet und Jérémie Sein. Die Drehbücher stammen von Noé Debré und Daran Johnson. Online first: Ab 29. September alle 10 Folgen in der ARD Mediathek ONE: Ab dem 6. Oktober 2020, immer dienstags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen Die Folgen 1 und 9 stehen ab sofort im Vorführraum der WDR Presselounge zur Ansicht bereit. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de.

Pressekontakt:

Lena Schmitz

WDR Kommunikation

Telefon 0221 220 7121

lena.schmitz@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell