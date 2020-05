WDR Westdeutscher Rundfunk

Lokalzeit Secret Star: Der WDR sucht verborgene Talente im Westen

Köln (ots)

Sie alle sind heimliche Stars - unerkannt in der Nachbarschaft. Sei es die Lieblingskollegin, die mit ihrer Stimme alle an die Wand singt, der Lebenspartner, der mit seiner Comedy-Einlage eine ganze Kneipe unterhält oder das Mädchen von nebenan, das mit akrobatischen Tänzen die ganze Nachbarschaft verzaubert - überall blühen Talente im Verborgenen. Jetzt macht sich die WDR Lokalzeit auf die Suche nach den "Secret Stars" des Westens und gibt ihnen eine Bühne.

Bei Lokalzeit Secret Star wird jede*r in Nordrhein-Westfalen zum Talentscout und ist aufgerufen, Menschen aus dem persönlichen Umfeld mit besonderen Fähigkeiten zu nominieren und damit wertzuschätzen. Singen, Tanzen, Comedy, Akrobatik - alles ist erlaubt. Die Voraussetzungen: Die vorgeschlagenen Teilnehmer*innen kommen aus dem Westen, sind mindestens 14 Jahre alt und es gibt eine aussagekräftige Bewerbung wie zum Beispiel ein Video.

Alle weiteren Teilnahmebedingungen und Informationen zur neuen Talentshow gibt es auf www.lokalzeitstar.wdr.de.

Bei der NRW-weiten Talentsuche machen alle elf WDR Lokalzeit-Studios mit. "Die Marke Lokalzeit steht nicht nur für regionale Nachrichten, sondern auch für emotionale, spannende Geschichten aus dem Land. Alle WDR Landesstudios berichten über die Menschen in der Region und sind an ihrer Alltagswirklichkeit ganz nah dran. All das findet sich auch bei Lokalzeit Secret Star wieder", erklärt Murad Bayraktar, Leiter der Programmgruppe WDR Landesstudios.

Die Jury für WDR Lokalzeit Secret Star sind die Menschen im Westen. Die Lokalzeit-Fans dürfen für ihren persönlichen Favoriten aus der Region stimmen und diesen ins Rennen fürs große Finale schicken. Am Ende wird das Talent mit den meisten Stimmen die/der "Lokalzeit Secret Star 2020".

