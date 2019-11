WDR Westdeutscher Rundfunk

Drehstart für Kölner Tatort "Der Tod der Anderen"

Köln (ots)

Das Kölner Kommissar-Duo Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) wird in dem neuen Fall "Der Tod der Anderen" zu einem Mord in einem Hotel gerufen. Der Fall scheint schnell gelöst, doch dann werden die Kommissare jäh auseinandergerissen. Im exklusiven Hotel Rheinpalais wird eine Frau erhängt in ihrem Zimmer aufgefunden. Oberflächlich deutet alles auf einen Selbstmord hin. Die Hauptkommissare Ballauf und Schenk haben Zweifel: Für sie sieht es nach einer brutalen Hinrichtung aus. Erste Zeugenaussagen weisen auf eine Verbindung zwischen dem 60-jährigen Opfer Kathrin Kampe (Eva Weißenborn) und der Inhaberin des Hotels, Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel), hin. Als sich die Verdachtsmomente gegen Bettina Mai verdichten und ihre Verhaftung unmittelbar bevorsteht, bringt sie Kommissar Schenk in ihre Gewalt und flieht mit ihm als Geisel. Mit dabei sind im Kölner Tatort wieder Roland Riebeling als Assistent Jütte und Joe Bausch als Dr. Roth. Zudem spielen Ulrike Krumbiegel, Bernhard Schütz, Moritz Führmann, Rolf Kanies, Eva Weißenborn, Hilmar Eichhorn, Tinka Fürst u.v.a. in dieser Folge mit. "Der Tod der Anderen" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH, Niederlassung Köln (Produzent Jan Kruse) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion Götz Bolten). Das Drehbuch stammt von Wolfgang Stauch (Tatort "Brot und Spiele" u.v.a.). Regie führt Torsten C. Fischer (Tatort "Nachbarn" u.v.a.). Die Dreharbeiten laufen bis 19. Dezember 2019. Der Sendetermin im Ersten steht noch nicht fest. Fotos unter ard-foto.de

