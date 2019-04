WDR Westdeutscher Rundfunk

"Wissen macht Ah!" wird volljährig - das WDR-Wissensmagazin feiert Ostern seinen 18. Geburtstag und startet Mitmachaktion

Am Ostersonntag feiert "Wissen macht Ah!" seinen 18.! Das schräge WDR-Wissensmagazin ging erstmals am 21. April 2001 auf Sendung. In den zurückliegenden 18 Jahren von "Wissen macht Ah!" gab es viele besondere "Ah!"-Momente. Mit einer Geburtstagsaktion rufen die Moderatoren Clari und Ralph die "Wissen macht Ah!"-Fans der ersten Stunde jetzt auf, ihre ganz persönlichen "Ah!"-Momente zu teilen. Diese müssen sich nicht auf die Sendung beziehen, sondern können Gelegenheiten aus dem Leben der Zuschauer*innen sein, bei denen sie eine Erkenntnis hatten, die sie nicht mehr vergessen werden. Wer seinen persönlichen "Ah!"-Moment auf einem seiner Social-Media-Kanäle postet (als Video, Foto oder Text) oder per Mail einsendet, kann eine Komparsenrolle in der nächsten "Wissen macht Ah!"-Staffel gewinnen! Die Aktion zum 18. Geburtstag richtet sich an alle "Ah!"-Fans ab 18 Jahren. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per Losverfahren aus allen Teilnehmer*innen ausgewählt, die ihren persönlichen Ah!-Moment gepostet eingereicht haben. Die genauen Teilnahmebedingungen stehen unter wissen-macht-ah.de. Auf der Website gibt es weitere besondere Geburtstagsüberraschungen. Getreu dem "Wissen macht Ah!"-Motto "Klugscheißen mit Clari und Ralph" werden hier wichtige Fragen beantwortet wie "Bleibt ein Astronautenpups im Raumanzug?", "Warum haben Kamele Höcker" und "Warum heißt es Dreikäsehoch?". Eine ganze Generation verdankt dem "Ah!"-Team ihr Schulhofwissen. Nach 16 Jahren vor der Kamera sagte Shary Reeves 2018 "Ah!-de", für sie übernahm Clarissa Corrêa da Silva neben Ralph Caspers die Moderation. Rund um das Feiertags-Wochenende zeigt das WDR Fernsehen vom 15. bis 26. April 18 legendäre "Ah!"-Folgen aus 18 Jahren mit Shary, Clari und Ralph (täglich ab 7.30 Uhr, am 18.04. ab 7.25 Uhr und am 25.04. ab 7.20 Uhr). Im Anschluss sind die Sendungen in der WDR Mediathek zu sehen. Sendetermine im Überblick: KiKA: Ab 15. April 2019, Montag - Mittwoch, 19.25 Uhr WDR Fernsehen: montags, 8.20 Uhr Das Erste: Samstag und Sonntag, 5.55 Uhr ARD alpha: Freitag, 15.30 Uhr Deutsche Welle: Sonntag, 20.30 Uhr, 16.30 Uhr Weitere Informationen, Videos, Anleitungen für Experimente wissen-macht-ah.de Redaktion: Hilla Stadtbäumer In der WDR Presselounge finden Sie zusätzlich 18 Ah!nekdoten zum Geburtstag von "Wissen macht Ah!" sowie ein Interview mit Clari und Ralph. Bildmaterial im Internet unter ard-foto.de.

