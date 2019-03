WDR Westdeutscher Rundfunk

"Könnes kämpft": WDR-Moderator erwirkt Auszahlung bei Faber-Lotto

Köln (ots)

6, 8, 10, 16 - wer im Januar diese Zahlen auf dem Faber-Rubbellos stehen hatte, freute sich auf den 1500 Euro Hauptgewinn - und bekam trotzdem kein Geld. Durch einen Druckfehler in der Zahlenreihe gab es statt eines Gewinners plötzlich hunderte. Faber entschuldigte sich, verweigerte den Gewinnern aber den erwarteten Hauptgewinn. WDR-Moderator Dieter Könnes setzte sich für die Verbraucher ein und hatte einmal mehr Erfolg: Nach einem "Könnes kämpft"-Beitrag in der "WDR Servicezeit" zahlte Faber seinen Kunden die volle Gewinnsumme aus. Bernd van der Mühlen aus Stolberg war der erste, der sich bei Dieter Könnes meldete - und dem der Moderator helfen konnte. "Unser Team hat sich den Fall angeschaut, und wir haben uns juristischen Rat eingeholt. Als dann feststand, dass Herr van der Mühlen aus unserer Sicht gute Aussichten hat, wenn er auf sein Recht pocht, haben wir bei Faber nachgefragt", so Dieter Könnes. Das Bochumer Unternehmen meldete sich schriftlich und zahlte van der Mühlen daraufhin die 1500 Euro. Nach dem Beitrag in der "Servicezeit" Mitte Februar meldeten sich weitere Betroffene beim WDR - und schließlich auch Firmengründer Norman Faber persönlich. Er entschuldigte sich und zahlte hunderten von Kunden die volle Gewinnsumme aus. Dieter Könnes: "Ich habe es in knapp zehn Jahren ,Könnes kämpft' selten erlebt, dass ein Unternehmen so sehr im Sinne seiner Kunden zurückrudert. Das ist schon bemerkenswert." Der Moderator berichtet am Mittwoch, 20.3.2019, bei WDR 4 (ab 15 Uhr) und in der "Servicezeit" im WDR Fernsehen (ab 18.15 Uhr) über den Faber-Fall. Weitere Infos: https://www1.wdr.de/fernsehen/servicezeit/ Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

Stefanie Schneck

Tel.: 0221 220 7125

Email: stefanie.schneck@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell