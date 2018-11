Der beste Chor im Westen - am Freitag startet die neue Staffel

Köln (ots) -

Zehn Chöre stehen in der Kraftzentrale Duisburg auf der Bühne, mehr als 1.000 Chor-Fans feuern die 290 Sängerinnen und Sänger an. Am Freitag, den 23. November 2018, startet der Wettbewerb "Der beste Chor im Westen" im WDR Fernsehen. Auftakt ist der Vorentscheid aus Duisburg. Die zehn Chöre singen um den Einzug ins Halbfinale. Mit diesem ersten Vorentscheid startet die dritte Staffel des Castingwettbewerbs. Der Gewinner-Chor erhält nach dem Finale am 14. Dezember ein Preisgeld von 10.000 Euro und eine Überraschung. Für einen der Chöre spendiert der WDR Rundfunkchor außerdem ein gemeinsames Konzert. Mit in der Jury von "Der beste Chor im Westen" sitzt Rolf Schmitz-Malburg vom WDR Rundfunkchor. Der Wettbewerb hat für ihn eine ganz besondere Bedeutung: "Der ,Beste Chor im Westen" ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich liebe einfach die Vielfalt der Chöre und diese tollen Persönlichkeiten. Das Miteinander finde ich einfach großartig." Rolf Schmitz-Malburg entscheidet zusammen mit Entertainer Giovanni Zarrella, Natalie Horler von Cascada und Hochschuldozentin Jane Comerford, wer am Freitag in Duisburg die Hürde des Vorentscheides nimmt. Die fünf besten Chöre ziehen ins Halbfinale ein. Insgesamt singen auch in diesem Jahr 20 Chöre mit insgesamt 590 Sängerinnen und Sängern aus ganz Nordrhein-Westfalen um den Titel. Den zweiten Vorentscheid, ausgetragen in der Alfred-Fischer-Halle in Hamm, zeigt das WDR Fernsehen kommende Woche Freitag (30.11.). Weitere Informationen zu Teilnehmer-Chören und Wettbewerb gibt es online auf derbestechor.wdr.de Hier die Sendedaten des WDR Fernsehens im Überblick: Freitag, 23.11., 20.15 Uhr: Ausstrahlung Erster Vorentscheid aus Duisburg Freitag, 30.11., 20.15 Uhr: Ausstrahlung Zweiter Vorentscheid aus Hamm Freitag 07.12., 20.15 Uhr: Halbfinale, live aus den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd Freitag, 14.12. , 20.15 Uhr: Finale, live aus den WDR-Studios in Köln-Bocklemünd Moderation: Marco Schreyl und Marwa Eldessouky Die Eintrittskarten für das Halbfinale und Finale werden voraussichtlich ab Ende November erhältlich sein. "Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion: Teresa Jochimsen und Anne Leudts Fotos zu "Der beste Chor im Westen" finden Sie unter ard-foto.de

Pressekontakt:

WDR Presse und Information, Svenja Siegert

Telefon: 0221 / 220 7100

E-Mail: wdrpressedesk@wdr.de



Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell