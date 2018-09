Doppelgänger-Alarm in Münster: Drehstart für "Spieglein, Spieglein" (AT), dem neuen Tatort mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers

Köln (ots) -

Schreckmoment für Kommissar Thiel (Axel Prahl): Auf den ersten Blick sieht die Tote, die morgens in der Münsteraner Innenstadt gefunden wird, Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) zum Verwechseln ähnlich. Es bleibt nicht das einzige Todesopfer auf dem Seziertisch Prof. Boernes (Jan Josef Liefers), das einen Doppelgänger zu haben scheint. Mit "Spieglein, Spieglein" (AT) inszeniert Regisseur Matthias Tiefenbacher ("Polizeiruf - Einer für alle, alle für Rostock", "Freilaufende Männer") seinen vierten "Tatort" aus Münster. Das Drehbuch stammt von Benjamin Hessler ("4 Blocks", "Ein Mord mit Aussicht"). Staatsanwältin Klemm ist fassungslos. Die Frau, die mitten auf der Promenade in Münster erschossen wurde, sieht ihr zum Verwechseln ähnlich. Außerdem wurde bei der Toten eine Zigarettenschachtel der Marke gefunden, die Wilhelmine Klemm raucht, obwohl die ermordete Frau ihr Leben lang Nichtraucherin war. Alles ein merkwürdiger Zufall? Für Kommissar Thiel gibt es zunächst keinerlei Anhaltspunkte für ein Tatmotiv. Doch nur wenig später wird die Leiche einer kleinwüchsigen blonden Frau in die Rechtsmedizin eingeliefert. Sie wurde erdrosselt - und zwar genau mit dem Schal, den Silke "Alberich" Haller (ChrisTine Urspruch) schon länger vermisst. Thiel und Boerne sind sich einig: Hier ist ein Serienmörder am Werk. Hat er es am Ende auch auf sie abgesehen? Mit von der Partie ist auch wieder Claus D. Clausnitzer als Taxifahrer Herbert Thiel. Die Urlaubsvertretung von Kommissarin Krusenstern (Friedericke Kempter) in diesem Fall übernimmt Kommissar Mirko Schrader (Björn Meyer: "Tatort - Borowski und das dunkle Netz", "Der Tatortreiniger"). In weiteren Gastrollen zu sehen sind Arnd Klawitter ("Dr. Klein", "Tatort - Wolfsstunde"), Ronald Kukulies ("Frau Temme sucht das Glück", "Tatort - Hundstage"), Birgit Angerer ("Gundermann", "Tatort - Wahre Liebe"), Wolfgang Packhäuser ("Emma nach Mitternacht - Frau Hölle", "Tatort - Der Hammer") u.v.a. Der "Tatort - Spieglein, Spieglein" (AT) ist eine Produktion von filmpool fiction GmbH (Produzentin: Iris Kiefer, Producerin: Katrin Kuhn) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Nina Klamroth). Die Dreharbeiten laufen bis zum 4. Oktober. Der Sendetermin ist für 2019 vorgesehen. Fotos unter ARD-Foto.de

