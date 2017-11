Tatort Dortmund: Drehschluss für "Tod und Spiele" - Preview "Tollwut" beim Kinofest Lünen

Köln (ots) -

Die Dreharbeiten für den zwölften "Tatort" aus Dortmund sind vergangene Woche zu Ende gegangen. "Tod und Spiele" führt die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt) und Nora Daly (Aylin Tezel) in die illegale Kampfsport-Szene mit skrupellosen Strippenziehern und hohen Wetteinsätzen. Das Drehbuch zum "Tatort - Tod und Spiele" stammt von Wolfgang Stauch ("Emma nach Mitternacht"). Regie führt Maris Pfeiffer ("Tatort - Verdammt", "Ein starkes Team"). Der "Tatort - Tod und Spiele" ist eine Produktion der Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH (Produzentin: Iris Wolfinger) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Die Redaktion hat Frank Tönsmann (WDR). Der Sendetermin steht noch nicht fest. Bereits abgedreht ist auch der elfte Dortmunder "Tatort - Tollwut", den das Erste 2018 im Frühjahr 2018 zeigen wird. Seine Publikumspremiere feiert der Film beim Kinofest in Lünen. Das "Festival für deutsche Filme" zeigt ihn am Samstag, 25. November, um 18:30 Uhr (Ort: Cineworld Lünen - Kino 5, Im Hagen 3, 44532 Lünen). Eine begrenzte Anzahl Plätze ist für Journalisten reserviert. Presse-Akkreditierungswünsche nimmt die Agentur planpunkt: PR bis Donnerstag, 16. November, per E-Mail (post@planpunkt.de) entgegen. Fotos unter ARD-Foto.de

