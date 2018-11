Aktion: TARGOBANK bietet ETFs ohne Orderprovision

2 Dokumente

Düsseldorf (ots) - Online-Rabatte auf börsengehandelte Fonds (ETFs) von iShares und HSBC Global Asset Management

Spezial-ETFs zum Thema Nachhaltigkeit und zu gesellschaftlichen Trends

Über die Homepage der TARGOBANK können Kunden ab sofort das gesamte ETF-Angebot von HSBC Global Asset Management sowie ausgewählte ETFs von iShares ohne TARGOBANK Orderprovision kaufen. Die Freetrade-Aktion läuft längstens bis Ende Mai 2019, das Mindest-Ordervolumen beträgt 3.000 Euro. Für Orders mit geringerem Volumen fallen die üblichen Kosten gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis an.

"Die Nachfrage unserer Kunden nach ETFs hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Insbesondere Selbstentscheider, die ihre Wertpapiergeschäfte online erledigen, fragen ETFs besonders stark nach", berichtet Manuel Wegmann, Investmentexperte bei der TARGOBANK. "Im Rahmen der heute gestarteten Aktion haben wir bewusst auch Spezial-ETFs mit aufgenommen, die auf die Themen Nachhaltigkeit oder gesellschaftliche Trends einzahlen", so Wegmann weiter. "Damit treffen wir den Zeitgeist einer wachsenden Gruppe von Anlegern."

"ETFs sind einfach über die Börse handelbar und weisen in der Regel eine hohe Transparenz auf. So kann zum Beispiel mit einem einzigen ETF-Papier ein kompletter Aktienindex wie beispielsweise der DAX abgebildet werden", erklärt TARGOBANK Chefvolkswirt Otmar Lang. Betrachte man das weltweit verwaltete Vermögen von ETFs in den letzten sechs Jahren, so habe sich dieses um rund 140 Prozent erhöht. Lang: "Wir sprechen also mit Fug und Recht von einem Anlagetrend."

Die Listen mit den ETFs, die im Rahmen der Aktion angeboten werden, finden Sie im Anhang.

