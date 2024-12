Simon - Kucher & Partners

José von Roth verstärkt Simon-Kucher Elevate: Neue Impulse für digitale Innovation

Die globale Strategieberatung Simon-Kucher erweitert ihre Expertise im Bereich digitale Innovation und begrüßt José von Roth als neuen Partner im Berliner Büro. Mit seiner Ernennung verstärkt er Simon-Kucher Elevate, die spezialisierte Einheit digitaler Experten. Sie verbindet Technologie, Daten und Kreativität mit Beratungsexpertise.

José von Roth bringt mehr als 16 Jahre Erfahrung in den Bereichen Advanced Analytics, generative KI, digitale Transformation und Machine Learning mit. Er hat erfolgreich digitale Wachstumslösungen entwickelt, darunter KI-basierte Prognosemodelle, Pricing-Tools und innovative Ansätze zur Kundensegmentierung.

Vor seinem Wechsel zu Simon-Kucher hatte er Führungspositionen bei Bain & Company inne, wo er Data-Science-Teams aufbaute und transformative Ergebnisse für Branchen wie Private Equity, Konsumgüter und Einzelhandel erzielte. Unter seiner Leitung wurde unter anderem ein KI-basiertes Preismodell für einen führenden Einzelhändler eingeführt, das die Umsatzprognosen erheblich verbesserte.

"Generative KI ist eine Schlüsseltechnologie, die Unternehmen revolutionieren kann, wenn sie strategisch eingesetzt wird", sagt von Roth. "Simon-Kucher bietet mit seiner globalen Reichweite und seiner Expertise die ideale Plattform, um datengetriebene und kundenzentrierte Lösungen zu entwickeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Teams die digitale Transformation voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum für unsere Kunden zu erzielen."

"Josés innovativer Ansatz und seine umfassende Expertise in den Bereichen Analytik und künstliche Intelligenz stärken unsere Fähigkeit, Unternehmen maßgeschneiderte, datengetriebene Lösungen anzubieten, die ihre Effizienz steigern und ihre Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen Welt sichern", sagt Conrad Heider, Partner und Global Head von Simon-Kucher Elevate. "Wir freuen uns, José in unserem Team willkommen zu heißen. Seine Führungsqualitäten und seine Erfahrung werden uns dabei helfen, die digitale Transformation unserer Kunden auf die nächste Stufe zu heben."

Die Ernennung von José von Roth unterstreicht den Fokus von Simon-Kucher Elevate: Das Team setzt auf digitale Strategien, fortschrittliche Technologien und datengestützte Lösungen, um Unternehmen einen nachhaltigen Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.

