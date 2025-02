MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Die LitPop 2025 von MDR und ARTE zur Leipziger Buchmesse: Literatur und Musik bis in die Morgenstunden

Leipzig (ots)

Die Leipziger Buchmesse steht in den Startlöchern und mittlerweile zum dreizehnten Mal wird die LitPop den Messesamstag bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags verlängern. Zur Veranstaltung von MDR und ARTE in Zusammenarbeit mit der Leipziger Buchmesse versammeln sich mehr als 2.500 junge literaturinteressierte Menschen, die sich vom gedruckten und gesprochenen Wort begeistern lassen. Am 29. März 2025 ab 18.00 Uhr entern hierfür mehr als 30 Autorinnen und Autoren im ersten Teil der LitPop die vier Stages in der Kongresshalle am Zoo – darunter Sebastian Fitzek, Martina Hefter und Malte Zierden. Im zweiten Teil ist Party und Live-Musik, u.a. von einem hochklassigen Secret-Act, angesagt.

Die Spielregeln der LitPop sind so einfach wie bewährt: fünf Minuten Interview und 20 Minuten Lesung ermöglichen einen prallen Kosmos an einzigartigen Persönlichkeiten und kontroversen Themen. Und da die LitPop Streitbares in Hülle und Fülle bereithält, drängen sich förmlich die unglaublichsten Geschichten auf die Bühnen des zehnstündigen Festivals. Hierbei wird Grundsätzliches ausgelotet, die Zukunft mit all ihren Hoffnungen und Ängsten verhandelt sowie der Zeitgeist verteidigt – aber auch in seinen Abgründen entlarvt.

Von Timur Vernes bis Malte Zierden

Einen Blick in die Zukunft wirft nicht nur Timur Vermes, in schwarzhumorigem Stil in seinem Buch „BRIEFE VON MORGEN, DIE WIR GERN GESTERN SCHON GELESEN HÄTTEN“, sondern auch Jacob Beautemps, der sich mit den Aussichten der Zukunft beschäftigt hat und in „UNSERE ZUKUNFT NEU DENKEN“ wissenschaftliche und innovative Themen verständlich für alle erklärt.

Berührend und doch humorvoll schreibt Martina Hefter in ihrem Roman „HEY GUTEN MORGEN, WIE GEHT ES DIR?“ über Sehnsüchte und Bedürfnisse, während das auf Instagram und TikTok bekannte Paar Gazelle & Gialu in ihrem Buch „NEVER NOT CHANGING“ auf offene und ehrliche Weise über erste Male spricht.

Der Herausforderung, Politik für jeden und auch ohne Vorkenntnisse verständlich zu machen, widmet sich Nina Poppel in „ENDLICH POLITIK VERSTEHEN“ und Lara Ermer plädiert dafür, dass man sich bei den vielen kontroversen Themen gerne auch mal so richtig streiten sollte und gibt in „ALLE GEGEN ALLE“ auch gleich noch unschlagbare Argumente dazu.

Der bewusst wilde Genre-Mix aus Wissenschaft, Zeitgeschehen, Politik, Livestyle und pop-kulturellen Phänomenen unterstreicht dabei, dass Tiefgründiges und Populäres nebeneinander Bestand haben kann. Eine Mischung, die dieses einzigartige Format seit 2008 prägt und Jahr für Jahr für eine restlos ausverkaufte Veranstaltung sorgt.

Da aber Literatur heutzutage nicht nur im gedruckten Buch eine Rolle spielt, kann sich auch intensiven Hörbuch-Erlebnissen per Kopfhörern hingegeben werden. Unterstützt wird diese Aktion von IG Hörbuch und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Auf andächtiges Lauschen folgt ausgelassenes Tanzen

Gegen 23.00 Uhr, während die letzten Geschichten erzählt werden, wird auf der Main Stage und in den Foyers Platz für Musik-Acts geschaffen. Laute und lebensbejahende Musik eines hochklassigen Secret-Acts prägt dabei den Party- und Konzertteil der LitPop-Ausgabe 2025. Und wie es sich für eine grandiose Abschlussparty der Leipziger Buchmesse gehört, wird danach intensiv getanzt und (mit)gesungen – unter anderem mit Ruede Hagelstein, I$A und JENNY SHARP sowie bei Luis La Mettas Karaoke-Show.

LitPop-Tickets: Karten für die LitPop kosten im Vorverkauf ab 24,00 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) und sind online über www.tixforGigs.de erhältlich.

Facts: LitPop 2025 | Literatur Diskurs Konzert Disko

Termin: Samstag, 29. März 2025

Einlass: ab 18:00 Uhr

Beginn Lesungen: ab 18:30 Uhr

Location: Kongresshalle am Zoo Leipzig

Pfaffendorfer Str. 31, 04105 Leipzig

Tickets unter: www.tixforgigs.de

Autoren/Autorinnen: Carolin Stüdemann & Rüdiger Braun, Caroline Kraft & Elisabeth Wellershaus, Christine Koschmieder, Cleo Libro, Dr. med. Dorothee Biener, Gazelle & Gialu, Hubertus Koch, Jacob Beautemps, Johann Scheerer, Jonas Theresia, Lara Ermer (Comedienne), Laura Wiesböck, Linn Strømsborg, Malte Zierden, Mareice Kaiser, Martina Hefter, Matthias Kreienbrink, Nina Poppel, Rabea Weihser, Ruede Hagelstein, Sally Lisa Starken, Sebastian Fitzek, Sling & Antje Braga & Claudia Tute, Svea Mausolf, Takis Würger, Tim Vollert, Timur Vermes (Bestseller-Autor)

Musik: tba, Ruede Hagelstein, Luis La Metta, I$A und JENNY SHARP

Hinweis für Journalistinnen und Journalisten

