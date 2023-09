MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen“: Zwei Dokus zum Tag der Deutschen Einheit im MDR und rbb

EAST! erzählt ein Jahr „gelebtes Leben“ in einem Ort im Osten Deutschlands. So wahrhaftig und lebendig, wie das Leben dort ist. Eine Filmemacherin und ein Filmemacher ziehen für ein Jahr in eine ostdeutsche Stadt: Maksym Melnyk zieht nach Zeitz in Sachsen-Anhalt und Anne Münch geht mit Familie nach Lenzen in Brandenburg. Zu sehen sind die Dokus am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, um 20.15 Uhr und 22.00 Uhr im MDR-Fernsehen und im rbb-Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.

Zeitz, die einst florierende Industriestadt, ist vom Strukturbruch der 1990er Jahre bis heute geprägt und Lenzen, jahrhundertelang ein Ackerbürger-Städtchen, schön und idyllisch – aber immer am Rand gelegen. Für EAST! beobachten die filmischen Stadtschreiber das Leben vor Ort, erzählen von ihren Begegnungen und Eindrücken, von ihrem Ankommen, von Fremdheitsgefühlen und überraschenden Erkenntnissen. EAST! erzählt „den Osten“ von innen heraus. Ohne Urteil und ohne Vorurteil. Unmittelbar. Ernsthaft. Humorvoll. Radikal subjektiv.

Maksym Melnyk kennt den Osten. Aufgewachsen in der Ukraine, ist für ihn Zeitz – im deutschen Osten – immer „der Westen“ gewesen. Mit einer Kamera und einer Portion Skepsis ist er nach Zeitz aufgebrochen. Ein Jahr dort leben, Menschen treffen, teilnehmen am Alltag: Seine Aufnahmen und Video-Tagebücher zeugen von der intensiven Suche nach der Identität dieser Stadt.

Mit Mann und Kind zieht Anne Münch als filmische Stadtschreiberin von Potsdam nach Lenzen (Elbe) im äußersten Nordwesten Brandenburgs. Hier will sie leben, die Stadt erkunden und die Menschen kennenlernen. Sie taucht ein ins lokale Geschehen, tanzt Zumba und wird Mitglied des Karnevalsvereins. Ein Jahr „vor Ort“ filmt sie ihre Erfahrungen und Begegnungen. Wie lebt es sich in Lenzen?

„EAST! – Mein Jahr in Zeitz/Lenzen“ ist ein Doku-Event von Britt Beyer, Anne Münch und Maksym Melnyk. Eine Gemeinschaftsproduktion von zero one film, Rundfunk Berlin-Brandenburg und Mitteldeutscher Rundfunk – gefördert von Medienboard Berlin-Brandenburg und Mitteldeutscher Medienförderung.

