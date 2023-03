MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Neuer „besonderer Kinderfilm“: Drehstart für die Kino-Koproduktion „Sieger sein“ (MDR/SWR/WDR)



Mitte März haben in Halle (Saale) die Dreharbeiten zu „Sieger sein“ begonnen – das elfte Projekt im Rahmen der Initiative „Der besondere Kinderfilm“. Die Kino-Koproduktion wird unter Federführung des MDR produziert. Geplanter Kinostart ist 2024.

Zum Filminhalt: Die elfjährige Mona (Dileyla Agirman) ist mit ihrer kurdischen Familie aus Syrien geflüchtet und kommt auf eine Schule im Berliner Wedding. Mona spricht schlecht Deutsch, spielt dafür umso besser Fußball. Der engagierte Lehrer Herr Chepovsky (Andreas Döhler), kurz Herr Che, erkennt ihr außergewöhnliches Talent und nimmt sie in das Mädchenteam auf. Mona ist eine Kämpferin, merkt aber bald, nur, wenn sie und die anderen Mädchen zusammenspielen, können sie Sieger sein. Wie beim Fußball geht es in diesem Film in 90 Minuten um alles.

Das Drehbuch stammt von der deutsch-kurdischen Filmemacherin Soleen Yusef, die auch Regie führt. Beruhend auf ihren eigenen Erfahrungen erzählt der Film eine berührende und ermutigende Geschichte – nicht nur für Mädchen und Fußballerinnen. Soleen Yusef kam im Alter von neun Jahren nach Deutschland, weil ihre Familie aus politischen Gründen flüchten musste. Bereits für ihren Abschlussfilm „Haus ohne Dach“, in dem es ebenfalls um das Schicksal einer Familie aus Kurdistan geht, erhielt sie internationale Festivalpreise und wurde mit dem deutschen Nachwuchspreis „First Steps Awards“ ausgezeichnet. Seitdem war sie bei mehreren internationalen Serienproduktionen als Regisseurin tätig, unter anderem für das Hip-Hop-Drama „Skylines“ sowie die DDR-Spionageserie Deutschland 89.

„Sieger sein“ (AT) wurde von Anfang an durch die Initiative „Der besondere Kinderfilm“ unterstützt und begleitet. Seit 2013 setzt sich die Initiative für die Entwicklung und Förderung von Kinderfilmen ein, die nicht auf einer bereits bestehenden Vorlage oder Marke basieren, sondern mit ganz neuen Stoffen aus der Lebenswelt von Kindern erzählen.

„Sieger sein“ wird von DCM zusammen mit Boje Buck produziert und soll im ersten Quartal 2024 in die Kinos kommen. Als koproduzierende Sender sind unter Federführung des MDR auch SWR und WDR beteiligt. Die Redaktion beim MDR haben Anke Lindemann (Leitung) und Nicole Schneider. Gefördert wird das Projekt vom Medienboard Berlin- Brandenburg, der Mitteldeutschen Medienförderung, der Filmförderungsanstalt (FFA), der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) und dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

