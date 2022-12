MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Doku: Weltmeisterstadt Oberhof – Endspurt zum Neustart

Die MDR-Reihe „Der Osten – Entdecke wo du lebst“ blickt im Vorfeld der Rodel- und Biathlon-WM auf die Kleinstadt am Rennsteig. Wie sie sich verwandelt hat und welche nachhaltigen Effekte die Weltmeisterschaften auf den Nachwuchs-, Leistungs- und Breitensport haben, zeigt der Film am 26. Dezember, 15.15 Uhr im MDR-Fernsehen. In der ARD-Mediathek ist er bereits ab 22. Dezember, 18.00 Uhr zu sehen.

Mondänes „Weltdorf“, gefragtes Urlaubsziel, Heimat erfolgreicher Wintersportler – Oberhof hat in seiner wechselvollen Geschichte auch solche Glanzzeiten erlebt. Thüringer Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, wie Vanessa Voigt und Max Langenhan, Sportfunktionäre, Hoteliers, Gewerbetreibende und Prominente, wie Kati Wilhelm, sehen Oberhof künftig wieder so leuchten. Kann die kleine Stadt am Rennsteig ein neues Kapital ihrer Erfolgsgeschichte schreiben?

Zu Beginn des Jahres 2023 weht ein Hauch Olympia durch das beschauliche Oberhof. Wenn zuerst die Rennrodel-Elite und kurz darauf die besten Biathletinnen und Biathleten auf modernen und nachhaltigen Sportanlagen ihre Weltmeisterinnen und Weltmeister ermitteln, dann schaut die Wintersportwelt für drei Wochen auf die verwandelte Kleinstadt am Rennsteig. Denn genauso wie vor Olympischen Spielen der unvermeidliche Bauboom aufkommt, bleibt auch in Oberhof vor der Doppel-WM kaum ein Stein auf dem anderen. Der Unterschied: Die Weltmeisterstadt setzt auf Umbauten anstatt Neubauten und auf eine dauerhafte Nutzung für den Nachwuchs-, Leistungs- und Breitensport über den Winter hinaus.

Dabei sind die Weltmeisterschaften erst der Anfang auf dem Weg, Oberhof wieder sportlichen, touristischen und wirtschaftlichen Aufwind zu verschaffen. Denn die Kleinstadt am Rennsteig kann viel mehr als Wintersport – auch das zeigt der Film: Oberhof ist längst ein ganzjähriges Ausflugs- und Urlaubsziel.

Der Osten – Entdecke wo du lebst „Weltmeisterstadt Oberhof – Endspurt zum Neustart“

Donnerstag, 22.12.2022, 18.00 Uhr in der ARD-Mediathek

Montag, 26.12.2022, 15.15 Uhr im MDR-Fernsehen

www.mdr.de/entdecke

