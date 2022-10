MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„RUN4U – Die Familienedition“: MDR sucht Familien-Teams aus Mitteldeutschland für Sport-Abenteuer

Die MDR-Sport-Doku „RUN4U“ geht in die 3. Staffel, und diesmal als Familienedition. Dafür wird je eine sportliche Familie aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesucht. Bewerbungen sind ab sofort unter www.mdr.de/s/run4u möglich. Die Dreharbeiten starten im Frühjahr 2023.

Gesucht werden 3-Personen-Teams aus einer Familie, gerne Jung und Alt gemischt. Alle von 13 bis 99 Jahren, die sich einer sportlichen Herausforderung stellen wollen, können sich bewerben. Die Teilnehmenden entscheiden, was Familie heißt und wer zur Familie gehört: Ob divers, Patchwork, zwei Mütter oder zwei Väter, auch Tante, Neffe und Cousin können ein Team bilden.

Ausgewählt wird je ein Familien-Team aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die drei Teams werden dann fünf Monate lang bei einem Sport-Abenteuer mit der Kamera begleitet. Erfahrene Personal-Trainer und bekannte Profi-Sportlerinnen und -Sportler stehen ihnen dabei mit wichtigen Tipps zur Seite. Bei abwechslungsreichen Trainingseinheiten und Bootcamps wachsen die Teams zusammen und gehen an ihre sportlichen Grenzen. Die erlaufenen Kilometer kommen einem gemeinsamen Herzensprojekt zu Gute.

Alle Infos zur Bewerbung gibt’s unter www.mdr.de/s/run4u

Noch bis 27. Oktober läuft die zweite Staffel „RUN4U – Die Winteredition“ als 14-teilige Serie montags bis donnerstags jeweils um 20.10 Uhr im KiKA-Abendprogramm, auf kika.de und in der ARD Mediathek. In der zweiten Staffel trainieren sechs Thüringer Jugendliche vier Monate lang für einen Crosslauf in Oberhof. Prominente Gasttrainer sind u.a. die Biathlon-Stars Kati Wilhelm und Erik Lesser.

