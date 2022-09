MDR Mitteldeutscher Rundfunk

„NEW MUSIC AWARD“ 2022: ARD-Jugendwellen präsentieren Deutschlands beste Newcomerinnen und Newcomer

Leipzig (ots)

Welche Acts sind „Durchstarter:in“ und „Newcomer:in“ des Jahres? Am 27. Oktober verleihen die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova bereits zum 15. Mal gemeinsam den „NEW MUSIC AWARD“. In diesem Jahr werden die Preise im Rahmen eines von MDR SPUTNIK produzierten Musikfilms in der ARD Mediathek übergeben, der parallel ab 20.00 Uhr von allen beteiligten Sendern im Radio übertragen wird. Mit der Preisverleihung unterstützt die ARD die junge Musikszene in Deutschland.

Abgesagte Shows und Tourneen, unklare Perspektiven für das Live-Geschäft im Herbst und Winter – nicht nur wegen möglicher, steigender Corona-Zahlen, sondern auch wegen weiterhin hoher Energiepreise und Inflation. Es bleibt weiterhin schwer für Newcomerinnen und Newcomer, sich in den Clubs und Konzerthallen Deutschlands einen Namen und Publikum zu erspielen. Auch 2022 stehen die jungen Programme der ARD und Deutschlandfunk Nova darum zu ihrer Mission, junge Acts aus Deutschland zu fördern und ihnen in ihren Programmen Platz einzuräumen. Diese Bestrebungen gipfeln auch in diesem Jahr wieder im „NEW MUSIC AWARD“, dem wichtigsten Preis für junge Musikerinnen, Musiker und Bands in Deutschland.

Verliehen wird dieser von den neun jungen Programmen der ARD und Deutschlandfunk Nova. Die Awards 2022 werden im Rahmen eines Musikfilms vergeben, der mit den nominierten Acts aufgezeichnet und visuell für die junge Zielgruppe produziert wird. Der Fokus liegt dabei auf der Online-Ausspielung in der ARD Mediathek. Zeitgleich wird die Verleihung von allen beteiligten Sendern in ihren Radioprogrammen übertragen.

Vergeben werden die Preise in den Kategorien „Durchstarter:In des Jahres“ und „Newcomer:In des Jahres“. Die erste Auszeichnung geht an einen Act, der in diesem Jahr dank der Unterstützung der beteiligten Sender den Durchbruch geschafft hat. Über den zweiten Preis entscheidet im Vorfeld der Verleihung erneut eine Fachjury, bestehend aus den Musikredaktionen der teilnehmenden Sender und aus Vertreterinnen und Vertretern der Musikbranche. Als Jurorinnen und Juroren mit dabei sind Schauspieler und Musikfan Louis Hofmann, bekannt aus der Serie „Dark“, sowie die „Durchstarterinnen“ des letzten Jahres: LEONY und LUNA.

Für die Kategorie „Newcomer:in des Jahres“ hat jeder Sender einen vielversprechenden, neuen Act aus seinem Sendegebiet nominiert:

Die Nominierten in alphabetischer Reihenfolge:

Ennio aus München, nominiert von PULS (BR)

Frederico aus Bautzen, nominiert von MDR SPUTNIK (MDR)

Jiska aus Stuttgart, nominiert von Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio)

Lucifer XO aus Hannover, nominiert von Bremen NEXT (RB)

M. Byrd aus Wadern, nominiert von UNSERDING (SR)

Pantha aus Mannheim, nominiert von DASDING (SWR)

Philine Sonny aus Unna, nominiert von 1LIVE (WDR)

Rumelis aus Frankfurt/Main, nominiert von YOU FM (HR)

Sharaktah aus Ketelsbüttel, nominiert von N-JOY (NDR)

Zsá Zsá aus Berlin, nominiert von FRITZ (RBB)

Hintergrund: „Der NEW MUSIC AWARD“

Der „NEW MUSIC AWARD“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von PULS (BR), Bremen NEXT (Radio Bremen), DASDING (SWR), 1LIVE (WDR), Fritz (rbb), MDR SPUTNIK, N-JOY (NDR), UNSERDING (SR), Deutschlandfunk Nova (Deutschlandradio) sowie YOU FM (hr). Rote Mütze Raphi, Kraftklub, Celine, Antilopen Gang, OK Kid sowie weitere Künstlerinnen und Künstler und Bands, die inzwischen erfolgreich große Hallen und Festivals in Deutschland bespielen, haben den begehrten Newcomer-Musikpreis der ARD in den Vorjahren gewonnen.

www.newmusicaward.de

