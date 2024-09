ADAC

Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2025: Sachsenring empfängt MotoGP-Stars im Juli

Diesen Termin sollten sich alle Motorsport-Fans dick im Kalender markieren. Der Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland findet 2025 vom 11. bis 13. Juli* statt. Dann wird der Sachsenring zur Bühne für die MotoGP rund um Weltmeister Francesco Bagnaia und Superstar Marc Márquez. Der einzige deutsche WM-Stopp zählt zu den bundesweit größten Sportveranstaltungen - beim diesjährigen Event in Hohenstein-Ernstthal sorgten 252.826 Besucher für eine eindrucksvolle Atmosphäre und den dritten Zuschauerrekord in Folge. Tickets gibt es ab 39 Euro online unter adac.de/motogp. Auch beim zweiten Motorsport-Highlight am Sachsenring, der DTM, die am kommenden Wochenende (6. bis 8. September) auf der Strecke bei Chemnitz gastiert, sind Tickets für die MotoGP an der Tageskasse erhältlich.

Die Fans dürfen sich über eine Vielzahl von Ticket-Angeboten freuen. Dank des attraktiven "Friday-for-all"-Tickets haben Besucher am Freitag schon für 39 Euro Zutritt zu allen Stehplatzbereichen sowie allen verfügbaren Tribünenplätzen. Darüber hinaus präsentiert sich das Motorrad-Event auf dem Traditionskurs in Sachsen familienfreundlich: Kinder unter 14 Jahren haben in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlosen Zugang in die Stehplatzbereiche. Auf Kinder-Tribünenkarten für Fans unter 14 Jahren gibt es 50 Prozent Rabatt. Dieses Angebot gilt für die Kategorien Platin (Drei-Tages-Ticket) und Gold (Samstag/Sonntag). Auch Camper kommen voll auf ihre Kosten. Für Wohnmobile werden am Sachsenring Camping Village und am Wohnmobilstellplatz erneut Camping-Flächen geschaffen.

Auch 2025 erleben die Fans beim Deutschland-Stopp der MotoGP mit dem Sprintlauf am Samstag und dem Grand-Prix-Rennen am Sonntag gleich an zwei Tagen heiße MotoGP-Rennaction. Neben der Strecke lockt bereits ab Donnerstag ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Partys, Autogrammstunden, dem Charity Run sowie dem legendärem Ankerberg-Festival.

*Änderungen vorbehalten

