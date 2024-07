Dieselpreis auf Jahrestiefststand / Preise beider Kraftstoffsorten sinken deutlich / Auch Rohöl im Vergleich zur Vorwoche billiger

München (ots) - Wer am kommenden Wochenende mit dem Auto in die Ferien starten will, hat eine schlechte Wahl getroffen. Reisende erwartet eines der schlimmsten Stauwochenenden der Saison. In der Reisesaison 2023 war das letzte Juli-Wochenende das mit Abstand staureichste von zwölf Reisewochenenden. ...

