Alles für den Törn immer an Bord: Die neue ADAC Skipper App / ADAC erweitert sein digitales Angebot für Bootsurlauber

München (ots) - Kurzurlauber müssen am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende mit vielen Staus rechnen. Starker Reise- und Ausflugsverkehr sowie mehr als 1.200 Baustellen erfordern viel Geduld. Betroffen sind vor allem die Ballungsraumautobahnen, die Straßen in die Naherholungsgebiete, an die Küste und in die ...

