Terminhinweis: Vorstellung ADAC Tourismusstudie - so wollen die Deutschen 2023 unterwegs sein

Virtuelle Pressekonferenz mit ADAC Tourismuspräsident Karlheinz Jungbeck

München (ots)

Kaum eine Branche war von den Krisen der letzten drei Jahre stärker betroffen als die Tourismusbranche - und auch Verbraucher mussten erhebliche Einschränkungen, kurzfristige Stornierungen, veränderte Reisebestimmungen sowie Unsicherheiten bei der An- und Abreise hinnehmen.

Inwieweit diese Rahmenbedingungen und Probleme das Reiseverhalten der Deutschen langfristig verändert haben, welche Einflüsse die aktuellen ökonomischen und ökologischen Herausforderungen haben, welche neuen Trends sich abzeichnen und welche Ansprüche Reisende an ihren Urlaub stellen, hat der ADAC in einer breit angelegten Studie untersucht.

Zur Vorstellung der ADAC Tourismusstudie im Rahmen einer virtuellen Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein

am 1. März 2023, um 13.00 Uhr.

13.00 Uhr Vorstellung der Studienergebnisse: Carsten Cossmann, Leiter Tourismus im ADAD e.V.

Vorstellung der Studienergebnisse: 13.15 Uhr Bewertung und Schlussfolgerungen: Karlheinz Jungbeck, ADAC Tourismuspräsident

Bitte teilen Sie uns bis zum 24.02.2023 per Mail an aktuell@adac.de mit, ob Sie an der Pressekonferenz teilnehmen wollen. Sie erhalten anschließend einen Link mit Ihren Zugangsdaten.

