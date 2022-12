München (ots) - Die ruhige Zeit auf Deutschlands Autobahnen ist nun wieder vorbei. Mitte der Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien. Ab Heiligabend sind dann in allen Bundesländern die Schulen für ein oder zwei Wochen geschlossen. Die Straßen geraten vor allem in den Nachmittagsstunden am ...

mehr