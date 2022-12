Bremen und Bayern mit den höchsten Spritpreisen / Tanken in Berlin und im Saarland am preiswertesten / regionale Preisunterschiede wieder etwas geringer

ADAC

Berlin und das Saarland sind wie schon im Vormonat die beiden Bundesländer mit den niedrigsten Kraftstoffpreisen in Deutschland. Am teuersten ist Tanken aktuell in Bremen und in Bayern. Dies zeigt die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise in den 16 deutschen Bundesländern. Danach kostet ein Liter Super E10 in Bremen derzeit im Schnitt 1,695 Euro, das sind immerhin 8,8 Cent mehr als im Saarland, wo der Preis mit 1,607 Euro am niedrigsten ist.

Dieselfahrer tanken aktuell in Berlin am günstigsten: Ein Liter Diesel kostet im Mittel 1,730 Euro. In Bayern hingegen müssen die Autofahrer 1,802 Euro bezahlen und damit 7,2 Cent mehr. Bremen zählt auch bei Diesel zu den teuersten Bundesländern, der Preis liegt im kleinsten deutschen Stadtstaat nur um 0,3 Cent unter dem bayerischen Durchschnittspreis. Insgesamt sind die regionalen Preisunterschiede wieder etwas kleiner als in den Vormonaten. Zwischenzeitlich betrugen sie je nach Bundesland fast 17 Cent.

Die aktuellen Preise in den Bundesländern spiegeln die aus Autofahrersicht erfreuliche Preisentwicklung in ganz Deutschland wider. Dies zeigt auch das Beispiel Bremen. Obwohl der Benzinpreis hier wie im Vormonat deutschlandweit am höchsten ist, beträgt der Rückgang gegenüber der letzten Preisauswertung vom 10. November 24 Cent je Liter.

Preisbewusste Autofahrer sollten nach Empfehlung des ADAC alle Möglichkeiten, günstiger zu tanken, konsequent nutzen. Dies stärkt den Wettbewerb auf dem Kraftstoffmarkt und ist letztlich zum Vorteil der Verbraucher. Unkomplizierte und schnelle Hilfe bietet die Smartphone-App "ADAC Spritpreise". Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.

