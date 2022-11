ADAC

Central European Rally 2023: FIA World Rally Championship in Deutschland, Tschechien und Österreich

Bild-Infos

Download

München (ots)

Einzigartig, völkerverbindend und nachhaltig: Das ist die neue Central European Rally. Der ADAC e. V., der Autoklub aus Tschechien und die Austrian Motorsport Federation (AMF) aus Österreich bringen die FIA World Rally Championship mit einem innovativen Konzept in das Herz Europas. Der Automobilweltverband FIA hat die Central European Rally 2023 in den WM-Kalender aufgenommen, die Premiere ist vom 26. bis 29. Oktober 2023 geplant. Die gemeinsame Austragung des Sportgroßevents in Deutschland, Tschechien und Österreich ist ein klares Zeichen des Zusammenhalts zwischen den Nationen und ein einzigartiges Gemeinschaftsprojekt im europäischen Motorsport.

Der Start der Central European Rally ist in Prag geplant, anschließend geht es für die Teilnehmer auf abwechslungsreiche und herausfordernde Wertungsprüfungen in Tschechien, Österreich und in Niederbayern in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau. Der Zieleinlauf ist in Passau geplant. Dort treffen nicht nur drei Flüsse zusammen, dort findet auch die in drei Nationen ausgetragene Central European Rally mit der Siegerzeremonie ein würdiges Ende. Durch seine zentrale Lage in der Dreiländer-Region bildet Passau an vier Tagen das Herzstück der Rally mit dem Servicepark auf dem Messegelände Passau-Kohlbruck.

Die FIA World Rally Championship ist eine global beachtete Weltmeisterschaft mit einer TV-Übertragung in mehr als 150 Nationen. Die Fahrzeuge in der Topklasse demonstrieren mit effizienter Hybridtechnik und nachhaltigem, 100 % fossilfreiem Kraftstoff Zukunftstechnologie wie auch neue Wege der Mobilität und sind damit ein wichtiger Multiplikator in Sachen Nachhaltigkeit.

ADAC Sportpräsident Dr. Gerd Ennser: "Wir freuen uns sehr, dass die FIA WRC 2023 nach Deutschland zurückkehrt und wir in Niederbayern auf die bei der ADAC 3-Städte-Rallye erprobten Strecken in den Landkreisen Freyung-Grafenau und Passau zählen können. Die gemeinsame Ausrichtung mit dem tschechischen Autoklub und der AMF ist ein wichtiges Zeichen in Richtung Völkerverständigung und wird weit über die Region hinaus für eine intensive Verbindung sorgen. Mit unseren starken Partnern werden wir diesen WM-Lauf zu einem tollen Erlebnis für die Zuschauer und Besucher aus ganz Europa machen. Die FIA WRC ist mit ihren Fahrzeugtechnologien und zukunftsweisenden Kraftstoffen eine WM, die nachhaltigen und zeitgemäßen Motorsport erlebbar macht. Damit ist die Central European Rally als Weltmeisterschaftslauf ein europäisches Sportgroßevent, das perfekt zum ADAC passt."

Jan Stovicek, Präsident Autoklub Ceské Republiky und Mitglied FIA World Motorsport Council: "Ein Lauf der FIA WRC in Tschechien ist ein Traum von Fans aus vielen Generationen. Gemeinsam mit unseren Freunden von unseren Partnerverbänden in Deutschland und Österreich ist uns die Erfüllung dieses Traums gelungen. Rallye ist eine der beliebtesten Motorsport-Disziplinen in Tschechien, viele Fans sind von der FIA WRC begeistert und haben erstmals die Chance, die WM in ihrer Heimat zu sehen. Wir können aufgrund der langen Tradition der tschechischen Automobilindustrie mit Stolz auf die Rallye-Weltmeisterschaft blicken, um das Erbe unserer Vorfahren, die Pioniere im Automobilbau waren, zu erfüllen. Das Konzept der Central European Rally wurde in Einklang mit modernen Standards für Top-Events auf der Grundlage einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit entwickelt. Ich bin überzeugt davon, dass die Rallye neben unvergesslichen Erlebnissen auch zu einer gesteigerten internationalen Wahrnehmung der Tschechien Republik als Motorsportnation beiträgt und einen bedeutenden Beitrag zum Tourismus und der Wirtschaft unseres Landes leisten wird. Das einzigartige Konzept der Central European Rally zeichnet auch der Start in Prag, im Herz von Europa, aus. Ich möchte allen danken, die die Verwirklichung dieser Idee unterstützt haben, und meinen Kollegen vom FIA World Motorsport Council für ihr Vertrauen."

Univ.-Prof. Dr. Harald Hertz, Präsident der Austrian Motorsport Federation AMF: "Wir sind froh und stolz, die FIA WRC 2023 in Österreich präsentieren zu können. Die Begeisterung für Motorsport hat in Österreich Tradition: Als vergleichsweise kleines europäisches Land sind wir schon seit vielen Jahren Gastgeberland für hochrangige Motorsport Weltmeisterschaften wie Formel 1 und MotoGP. Auch die Rallye-Tradition im Mühlviertel, die Jänner-Rallye oder die Sonderprüfungen der 3-Städte-Rallye, die wir schon seit Jahren in Oberösterreich abhalten, belegen die Bedeutung des Motorsports in Österreich. Die besucherstärksten Veranstaltungen in Österreich sind stets Motorsportevents und gemeinsam mit unseren Partnern werden wir dafür sorgen, dass auch die FIA WRC zum Publikumsmagneten wird. Die FIA WRC ist aber nicht nur ein Erlebnis für Motorsportbegeisterte, sondern ein wichtiges Symbol der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa."

Hinweis für Medienvertreter:

Um Sie über den Rallye-Weltmeisterschaftslauf zu informieren, möchten wir Sie am Montag, 28. November, um 12 Uhr, zu einer virtuellen Pressekonferenz einladen.

Über die Central European Rally informieren Sie:

- Dr. Gerd Ennser, ADAC Sportpräsident

- Jan Stovicek, Präsident Autoklub Ceské Republiky

- Univ.-Prof. Dr. Harald Hertz, Präsident Austrian Motorsport Federation

Über den nachfolgenden Link können Sie an der virtuellen Pressekonferenz teilnehmen und dort auch während der Pressekonferenz ihre Fragen einreichen: https://adac.we-bcast.com/ . Die Installation einer Software ist nicht erforderlich. Alternativ können Sie die Pressekonferenz im Livestream unter youtube.com/adac (https://youtu.be/cxTnEekKYmk) verfolgen.

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell