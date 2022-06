ADAC

Fan-Service: Alle Informationen zum LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2022 kurz und kompakt

Hohenstein-Ernstthal.

Am Wochenende beginnt mit dem LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland (17. bis 19. Juni) eines der deutschen Sporthighlights 2022. Alle Informationen für die Fans sind hier kompakt zusammengefasst:

Anreise und Parken:

MotoGP-Fans, die aus Süden, Osten oder Norden an den Sachsenring reisen, können den kostenlosen Parkplatz P12 über die Autobahn A72 anfahren. Über die Ausfahrt Stollberg-West und die Bundesstraße B180 gelangen sie direkt zum Parkplatz. Zuschauer aus westlicher Richtung können die Ausfahrt Wüstenbrand auf der Autobahn A4 nutzen. Anfahrtspläne stehen online unter adac.de/motogp zur Verfügung.

Vom Parkplatz P12 pendeln von Freitag bis Sonntag in regelmäßigen Abständen ab 5:00 Uhr kostenlose Shuttlebusse zum Sachsenring. Der Sonderparkplatz P11 lässt sich am besten über die A72-Ausfahrt Stollberg-West oder über die Ausfahrt Hohenstein-Ernstthal erreichen.

Das 9-Euro-Ticket erlaubt den MotoGP-Fans zudem eine günstige, bequeme und umweltfreundliche Anreise mit dem ÖPNV. Vom Bahnhof in Hohenstein-Ernstthal aus ist der Sachsenring in rund 15 Minuten zu Fuß zu erreichen.

Camping:

Campingmöglichkeiten stehen auf dem Ankerberg ( ankerberg-festival.de) zur Verfügung.

Corona-Auflagen:

Derzeit bestehen keine Corona-Auflagen zum Betreten des Veranstaltungsgeländes.

Eventprogramm:

Vom Sommerkino am Wochenende vor dem MotoGP-Event über den Charity-Lauf am Mittwoch bis zum Red Bull Rennzirkus, dem Ankerberg-Festival und den Events in der Karthalle ist das Eventprogramm am Sachsenring gewohnt vielfältig und abwechslungsreich. Eine Übersicht über das gesamte Veranstaltungsprogramm steht unter adac.de/motogp Rubrik "Rahmenprogramm" zur Verfügung. Der Eintritt zu den Events ist für Ticketinhaber gratis.

Fundbüro:

Das Fundbüro befindet sich in der Wüstenbrander Straße 8, ist telefonisch unter 03723/4411270 erreichbar und durchgängig besetzt.

Info-Hotline:

Bei Fragen rund um den Motorrad Grand Prix steht Fans die Info-Hotline unter 03723/8099111 oder 0176/66556526 täglich zwischen 8 und 19 Uhr zur Verfügung.

Servicepunkte:

Für Rückfragen zu Tickets oder für den Kauf von Tickets für Rollstuhlfahrer/Personen mit Behinderung sind an den Tageskassen am Parkplatz P11 und am Haupteingang Goldbachstraße Servicepunkte eingerichtet. Die Öffnungszeiten sind am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr.

Tickets:

Tickets gibt es Online unter adac.de/motogp, der Onlinekauf mit Handyticket oder Ticket zum selber ausdrucken ist bis zum Rennstart der MotoGP am Sonntag möglich. Für den Sonntag sind noch Restkarten erhältlich. Vor Ort sind Tickets an den Tageskassen am Parkplatz P11 und neben dem Haupteingang Goldbachstraße erhältlich. Die Tageskassen sind in der Rennwoche von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr.

Bereits erworbene Tickets für den Motorrad Grand Prix 2020 und 2021 behalten für das Rennwochenende 2022 ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden.

Tickettausch Plastiktickets:

Fans haben neben dem Haupteingang Goldbachstraße die Möglichkeit gegen eine Gebühr von 5 Euro, ihre Papiertickets in Plastiktickets umzutauschen. Die Tickets können am Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr, am Freitag und Samstag von 6 bis 18 Uhr und am Sonntag von 6 bis 14 Uhr umgetauscht werden.

LIQUI MOLY Motorrad Grand Prix Deutschland 2022 - Der komplette Zeitplan:

Freitag, 17. Juni:

09:00 Uhr - 09:40 Uhr: 1. Freies Training Moto3

09:55 Uhr - 10:40 Uhr: 1. Freies Training MotoGP

10:55 Uhr - 11:35 Uhr: 1. Freies Training Moto2

11:50 Uhr - 12:20 Uhr: 1. Freies Training Red Bull MotoGP Rookies Cup

12:30 Uhr - 13:00 Uhr: 1. Freies Training Northern Talent Cup

13:15 Uhr - 13:55 Uhr: 2. Freies Training Moto3

14:10 Uhr - 14:55 Uhr: 2. Freies Training MotoGP

15:10 Uhr - 15:50 Uhr: 2. Freies Training Moto2

16:05 Uhr - 16:35 Uhr: 2. Freies Training Red Bull MotoGP Rookies Cup

16:50 Uhr - 17:20 Uhr: 2. Freies Training Northern Talent Cup

17:35 Uhr - 18:00 Uhr: Qualifying Red Bull MotoGP Rookies Cup

18:15 Uhr - 18:45 Uhr: Qualifying Northern Talent Cup

Samstag, 18. Juni:

09:00 Uhr - 09:40 Uhr: 3. Freies Training Moto3

09:55 Uhr - 10:40 Uhr: 3. Freies Training MotoGP

10:55 Uhr - 11:35 Uhr: 3. Freies Training Moto2

12:35 Uhr - 13:15 Uhr: Qualifying Moto3

13:30 Uhr - 14:00 Uhr: 4. Freies Training MotoGP

14:10 Uhr - 14:50 Uhr: Qualifying MotoGP

15:10 Uhr - 15:50 Uhr: Qualifying Moto2

16:15 Uhr: 1. Rennen Red Bull MotoGP Rookies Cup (19 Runden)

17:15 Uhr: 1. Rennen Northern Talent Cup (18 Runden)

Sonntag, 19. Juni:

09:00 Uhr - 09:10 Uhr: Warm Up Moto3

09:20 Uhr - 09:30 Uhr: Warm Up Moto2

09:40 Uhr - 10:00 Uhr: Warm Up MotoGP

11:00 Uhr: Rennen Moto3 (27 Runden)

12:20 Uhr: Rennen Moto2 (28 Runden)

14:00 Uhr: Rennen MotoGP (30 Runden)

15:30 Uhr: 2. Rennen Red Bull MotoGP Rookies Cup (19 Runden)

16:30 Uhr: 2. Rennen Northern Talent Cup (18 Runden)

