Auf der ADAC Hauptversammlung am 15. Mai wird unter anderem ein neuer ADAC Präsident gewählt

Veranstaltung als Video-Konferenz

Live-Stream auf adac.de

München (ots)

Am Samstag, 15. Mai, findet die diesjährige Hauptversammlung des ADAC e.V. statt. Vor dem Hintergrund der Pandemie wird die Veranstaltung als Video-Konferenz durchgeführt. Die rund 220 Delegierten der 18 ADAC Regionalclubs können virtuell teilnehmen und ihre Stimmrechte digital ausüben. Interessierte Pressevertreter können die Hauptversammlung ab 13 Uhr live auf adac.de verfolgen.

Die Hauptversammlung, die ursprünglich am Standort Bremen stattfinden sollte, steht unter dem Motto "Wir sind da. Jetzt und in Zukunft". Diese Botschaft drückt gerade in der Pandemie den Anspruch des Clubs aus, zuverlässig für seine Mitglieder da zu sein - auch und gerade in der Krise.

Bei der Hauptversammlung stehen in diesem Jahr wichtige Wahlen an. So wird über die Besetzung des obersten Amtes im ADAC entschieden: ADAC Präsident Dr. August Markl verabschiedet sich nach sieben Jahren aus diesem Amt. Generalsyndikus Christian Reinicke bewirbt sich um seine Nachfolge.

Neubesetzt werden auch die Ämter des Sport- sowie des Tourismuspräsidenten. Die amtierenden Präsidiumsmitglieder Herrmann Tomczyk und Kurt Heinen treten nicht zur Wiederwahl an. Karsten Schulze kandidiert dagegen erneut als ADAC Technikpräsident.

Die ADAC Hauptversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Sie tagt jährlich innerhalb der ersten fünf Monate eines Jahres. Hier wird unter anderem auch über die Feststellung des Jahresabschlusses sowie den Wirtschaftsplan für das laufende Jahr entschieden.

