ADAC GT Masters 2021 mit starkem Feld und acht Marken

Das ADAC GT Masters geht im Jahr 2021 mit einem Feld von mehr als 30 Supersportwagen von acht Marken in die 15. Saison. Bis Mitte Dezember haben 20 Teams frühzeitig ihre Nennungen für die Internationale Deutsche GT-Meisterschaft, das ADAC GT Masters, abgegeben und sich damit einen Startplatz gesichert. Das Feld wird im kommenden Jahr noch vielfältiger, Aston Martin und Honda geben ihr Comeback in der Serie. Das ADAC GT Masters startet vom 14. bis 16. Mai 2021 in der Motorsport Arena Oschersleben in die neue Saison, alle Rennen werden von NITRO live und in voller Länge im Free-TV übertragen. Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich, wer sich bis Ende Dezember Eintrittskarten online unter adac.de/motorsport sichert, profitiert von attraktiven Konditionen.

Zwischen dem Saisonende im November und dem 15. Dezember haben 20 Teams ihre Chance genutzt und frühzeitig 33 Supersportwagen im ADAC GT Masters genannt. Die Serie begeistert dabei im kommenden Jahr mit noch mehr Markenvielfalt. Neben Fahrzeugen von Audi, BMW, Corvette, Lamborghini, Porsche und Mercedes-AMG sind 2021 auch wieder ein Aston Martin Vantage GT3 und ein Honda NSX GT3 vertreten. Die Qualität der Teams ist unverändert hoch: So sind die Meisterteams der vergangenen sechs Jahre wieder am Start, mit dem Porsche-Team Joos Sportwagentechnik steigt zudem ein neues Team nach einigen Testeinsätzen in diesem Jahr nun fest in die Serie ein.

"Wir haben in den vergangenen Monaten im engen Austausch mit unseren Teilnehmern frühzeitig einen hohen Grad an Planungssicherheit geschaffen und dürfen uns nun über ein starkes Feld freuen. Im fünften Jahr in Folge haben sich Teams mit mehr als 30 Fahrzeugen eingeschrieben und frühzeitig zu einer Teilnahme bekannt. Das beweist gerade in diesen Zeiten, dass wir mit unserem Konzept richtig liegen, und ist ein starkes Signal für die hohe Attraktivität der Serie. Gemeinsam mit unserem neuen TV-Partner RTL NITRO freuen wir uns auf eine starke Internationale Deutsche GT-Meisterschaft 2021", sagt ADAC Sportpräsident Hermann Tomczyk.

Ab der Saison 2021 überträgt der TV-Sender NITRO die Rennen des ADAC GT Masters, darüber hinaus informieren zukünftig der Nachrichtensender ntv und die Online-Plattformen der Mediengruppe RTL Deutschland über die "Liga der Supersportwagen". Online sind die Rennen des ADAC GT Masters auch weiterhin in einem Livestream zu sehen.

