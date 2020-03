ADAC

Wer seinen Hund im Auto transportieren möchte, sollte dies laut ADAC nicht auf der Rücksitzbank zu tun (Verschmutzung, aber vor allem mangelnde Sicherung), sondern im Kofferraum und dort im Idealfall in einer Transportbox. Doch nicht jeder Kofferraum bietet Platz für eine solche Box. Um Hundebesitzern die Suche nach einem passenden Auto zu erleichtern, hat der ADAC die Daten aus seinen Autotests und seiner Autodatenbank ausgewertet und Modelle zusammengestellt, die sich für den Transport besonders eignen. Es wurden nur Fahrzeuge berücksichtigt, die einen Kofferraum mit mindestens 450 Litern Stauvolumen und ein praktisches Kofferraumformat haben. Passende Modelle gibt es in jeder Fahrzeugklasse.

Hochdachkombis: Sind durch ihr enormes Platzangebot besonders praktisch und für den Transport von Hunden bestens geeignet. In den meist großen und kantigen Kofferräumen finden auch größere Hundeboxen gut Platz. Die verbauten Materialen sind üblicherweise einfach gehalten und daher meist gut abwaschbar. Laut ADAC eignen sich diese Modelle besonders gut: Die baugleichen Citroë n Berlingo/Opel Combo/Peugeot Rifter, der Dacia Dokker sowie Fiat Doblo, Ford Tourneo Connect und der VW Caddy.

Große Kombis: Wer auch mit Hund auf edles Ambiente Wert legt, greift zu einem großen Kombi. Doch durch die oft schräg abfallenden Dachlinien und Heckscheiben, bieten nicht alle Modelle genügend Platz für eine Hundebox im Kofferraum. Modelle mit ausreichend großem Platzangebot sind etwa die Mercedes E-Klasse T-Modell, der Skoda Superb Combi oder der VW Passat.

Geländegängige Autos: Die passende Lösung für den Hundetransport im Gebirge oder abseits befestigter Straßen sind die geländegängigen Modelle Land Rover Discovery, SEAT Tarraco, Skoda Kodiaq oder VW Tiguan Allspace.

Vans: Bestechen vor allem mit ihrem guten Raumangebot. In der Regel sind sieben Sitze möglich, was sie auch für größere Familien attraktiv macht. Muss ein Hund inklusive Box in den Kofferraum, stehen dann meist immer noch sechs Sitzplätze zur Verfügung. So wie im Renault Espace oder den baugleichen SEAT Alhambra und VW Sharan.

Günstige Kleinwagen: In der günstigen Kleinwagenklasse gibt es ebenfalls Kombis mit ausreichend großen Kofferräumen, um Hundeboxen unterzubringen: Dacia Logan MCV und Skoda Fabia Combi.

