Winterferien-Beginn in Berlin und Brandenburg

ADAC Stauprognose für das Wochenende 31.1. bis 2.2.

An diesem Wochenende beginnen in Berlin und Brandenburg einwöchige Winterferien, was für mehr Reiseverkehr sorgen wird. Viele Autofahrer werden die Skigebiete der Alpen ansteuern. Bei guten Schneeverhältnissen könnten sich Reisende auch in Richtung Mittelgebirge aufmachen. Dorthin werden vor allem Ausflügler unterwegs sein, zu denen wegen eines verlängerten Wochenendes auch Wintersportler aus Niedersachsen, Hamburg und Bremen zählen. Für Engpässe werden zusätzlich Autofahrer sorgen, die auf der Heimreise aus den Skigebieten sind. Abseits der Wintersportrouten rollt der Verkehr dagegen ungestört. Die Spitzenzeiten liegen am Freitag von 14 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Dies sind die staugefährdeten Strecken:

- Großräume Hamburg und Berlin - A1 Hamburg - Bremen - Münster - Dortmund - A3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau - A5 Frankfurt - Karlsruhe - Basel - A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg - A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte - A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg - A9 Berlin - Nürnberg - München - A10 Berliner Ring - A93 Inntaldreieck - Kufstein - A95 / B2 München - Garmisch-Partenkirchen - A96 München - Lindau - A99 Umfahrung München

In Österreich, Italien und der Schweiz sind die Fernstraßen zu den Skigebieten sehr staugefährdet. Längere Fahrzeiten sollten vor allem auf der Tauern-, Inntal- und Brennerautobahn in Österreich, auf der italienischen Brennerautobahn und der Schweizer Gotthard-Route einkalkuliert werden.

