Einladung: Fototermin zum Auftakt der ADAC Deutschland Klassik 2019

Vom 3. bis 6. Juli führt die ADAC Deutschland Klassik 2019 von Wolfsburg aus über drei historisch und landschaftlich reizvolle Routen durch die Südheide, den Nordharz und die sachsen-anhaltinische Altmark. In mehr als 100 klassischen Fahrzeugen gehen die Teilnehmer auf eine entspannte Oldtimer-Wandertour zwischen Heide, Harz und Börde, entdecken dabei die eindrucksvolle Natur und aufregende Kulinarik der Region.

Zum Auftakt der ADAC Deutschland Klassik 2019 möchten wir Sie am 4. Juli um 9.00 Uhr herzlich zum Fototermin mit ADAC Präsident Dr. August Markl, Prof. Dr. Mario Theissen, ADAC Referent für Klassik, und Ulrich Krämer, Vorsitzender des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt, vor dem Hotel The Ritz-Carlton in der Autostadt in Wolfsburg einladen.

Was: Fototermin zum Auftakt der ADAC Deutschland Klassik 2019 Wo: Hotel The Ritz-Carlton, Parkstraße 1, Wolfsburg, am Startbogen der ADAC Deutschland Klassik 2019 Wann: Donnerstag, 4. Juli, 9.00 Uhr Teilnehmer: Dr. August Markl, ADAC Präsident Prof. Dr. Mario Theissen, ADAC Referent für Klassik Ulrich Krämer, Vorsitzender ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt

Pressekontakt:

ADAC e.V.

Oliver Runschke, Tel.: +49 (0) 89 7676 6965, E-Mail:

oliver.runschke@adac.de

Kay-Oliver Langendorff, Tel.: +49 (0) 89 7676 6936, E-Mail:

kay.langendorff@adac.de

