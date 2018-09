Tanken so teuer wie seit vier Jahren nicht mehr / Benzin- und Dieselpreise steigen weiter an. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC/ADAC e.V." Bild-Infos Download

München (ots) - Das Hoch an den Zapfsäulen geht weiter. Laut ADAC kletterte der Preis für einen Liter Super E 10 erstmals seit 2014 wieder auf 1,500 Euro pro Liter. Das sind 1,7 Cent mehr als noch in der Vorwoche. Auch bei Diesel wird es im Wochenvergleich wieder teurer: Um 1,9 Cent auf 1,339 Euro stieg der Preis pro Liter im bundesweiten Durchschnitt. Auch beim Rohöl ist eine leichte Preissteigerung zu verzeichnen, diese fällt allerdings moderater aus als an den Zapfsäulen.

Gerade bei dem sehr hohen Spritpreisniveau lohnt es sich preisbewusst zu tanken. Vor allem in den Morgenstunden ist Tanken besonders teuer. Zwischen 15 und 17 Uhr sowie zwischen 19 und 22 Uhr sind nach Informationen des ADAC die Spritpreise am niedrigsten. Ein Blick auf die Smartphone-App "ADAC Spritpreise" hilft die günstigste Tankstelle zu finden. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt gibt es auch unter www.adac.de/tanken

Pressekontakt:

ADAC Newsroom

T +49 89 76 76 54 95

aktuell@adac.de

Original-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell