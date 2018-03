Vor Ostern ziehen die Spritpreise an / Benzin und Diesel deutlich teurer als in der Vorwoche. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/7849 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/ADAC/ADAC e.V." Bild-Infos Download

München (ots) - Laut aktueller ADAC Auswertung sind die Preise für Super E10 und Diesel deutlich gestiegen. Im bundesweiten Durchschnitt kostet ein Liter Diesel 1,194 Euro und damit 1,3 Cent mehr als vor einer Woche. Bei Super E10 fällt der Preisanstieg mit zwei Cent sogar noch höher aus. Für einen Liter wird durchschnittlich 1,337 Euro fällig. Grund für den Anstieg sind die um rund drei Dollar gestiegenen Rohölnotierungen. Ein Barrel der Sorte Brent hat damit die 70-Dollar-Marke überschritten.

Bei den gestiegenen Spritpreisen lohnt es sich, die Preise zu vergleichen und die bestehenden Unterschiede an den Tankstellen sowie die Preisschwankungen im Tagesverlauf gezielt zu nutzen. Auch Osterreisende sollten bedenken, dass Tanken am frühen Abend günstig, nachts und frühmorgens hingegen am teuersten ist. Ausführliche Informationen gibt es unter www.adac.de/tanken sowie in der App "ADAC Spritpreise".

