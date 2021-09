Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann erfolgreich als globaler Investor

46 Neu- und Folgeinvestitionen im ersten Halbjahr 2021

269 aktive Beteiligungen an Unternehmen und Investment-Fonds, davon 16 Unicorns

Bisher größtes Investment in Höhe von 500 Mio. Euro in Brasilien

Seit Gründung eigener Investment-Fonds mehr als 1,4 Mrd. Euro investiert

Bertelsmann hat in den vergangenen 15 Jahren weltweit bereits mehr als 1,4 Mrd. Euro in Digital-Unternehmen und -Fonds investiert. Allein im laufenden Geschäftsjahr 2021 tätigte der internationale Medien-, Bildungs- und Dienstleistungskonzern bislang 46 Neu- und Folgeinvestitionen über den Unternehmensbereich Bertelsmann Investments. Zum Halbjahr 2021 beliefen sich die aktiven Beteiligungen von Bertelsmann auf insgesamt 269, darunter 16 sogenannte Unicorns mit Bewertungen jenseits der Milliardenmarke. Neben den Investitionen in Unternehmen und Investment-Fonds erwarb Bertelsmann Investments auch eine direkte Beteiligung an Afya, dem führenden Anbieter für medizinische Aus- und Weiterbildung in Brasilien. Nach Prüfung durch die Kartellbehörden übernahm Bertelsmann im August für 500 Mio. Euro einen Anteil von 25 Prozent an Afya sowie 46 Prozent der Stimmrechte. Bertelsmann Investments hatte Afya zuvor über Jahre hinweg mit aufgebaut.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Investitionen in Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen sind Teil unserer Wachstumsagenda. Sie geben uns Zugang zu neuen technologischen Entwicklungen und vielversprechenden internationalen Märkten. Sie ermöglichen uns den Ausbau ausgewählter, langfristiger Beteiligungen, wie bei Afya in Brasilien. Und sie tragen über eine Vielzahl von erfolgreichen Exits in den vergangenen Jahren wesentlich zu unserem Konzernergebnis bei."

Ein Großteil der Unternehmen, an denen Bertelsmann Beteiligungen hält, ist in Geschäftsfeldern tätig, die eine hohe Relevanz für den Konzern haben: Sie erstellen innovative Medienangebote, erbringen Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich oder agieren in Bereichen wie Fintech und Education unter Einbindung neuer Technologien und Geschäftsmodelle.

Shobhna Mohn, Chief Strategy Officer von Bertelsmann Investments, sagte: "Die in 2021 getätigten Investitionen erweitern das Netzwerk von BI sowohl geografisch als auch thematisch. Mit der Einzelinvestition in Afya haben wir im globalen Markt für Aus- und Weiterbildung im Gesundheitswesen einen wichtigen strategischen Schritt gemacht. Außerdem haben wir unser resilientes und breites Portfolio im ersten Halbjahr weiter gestärkt."

Bertelsmann Asia Investments (BAI), der im Jahr 2008 gegründete Fonds, ist Ausdruck des langfristigen Engagements von Bertelsmann in China. BAI hat bisher in fast 200 Start-ups investiert, derzeit sind davon neun Unternehmen an unterschiedlichen Börsen notiert. BAI unternahm im ersten Halbjahr insgesamt 26 Neu- und Folgeinvestitionen, etwa in die Pharmazieunternehmen ComMedX, NeoX und Galixir, die auf Grundlage von künstlicher Intelligenz Medikamente für schwer heilbare Krankheiten entwickeln und testen. Darüber hinaus verzeichnete BAI erfolgreiche Börsengänge von Linklogis, einem der führenden chinesischen Technologieunternehmen, sowie von DingDong Maicai, einem chinesischen Lieferservice für frische Lebensmittel.

Bertelsmann India Investments (BII) stärkte sein Portfolio mit Folgeinvestitionen in die indische Direct-to-Consumer Food-Plattform Licious und den E-Commerce-Dienstleister Shiprocket. Außerdem profitierte BII von einem erfolgreichen zweiten Teil-Exit bei Eruditus. Auch nach einem dritten Teil-Exit im September hält BII einen signifikanten Anteil an der globalen Weiterbildungsplattform für Führungskräfte, die mit einer Unternehmensbewertung von 3,2 Mrd. USD das erste Unicorn des BII Portfolios ist.

Bertelsmann Brazil Investments (BBI) profitierte vom Verkauf seiner Beteiligung an dem von Crescera Capital aufgelegten Fond BE2. Dieser war seit 2014 an Afya beteiligt und wurde nach der Transaktion aufgelöst. Dies stellte für BBI einen sehr attraktiven Exit dar und schuf die Grundlage für eine langfristige Beteiligung von Bertelsmann an Afya.

Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) tätigte 17 Neu- und Folgeinvestitionen, darunter in den NFT-Marktplatz Infinite Objects, in die Freelance-Banking-App Lance sowie in My Yoga Teacher, einen Onlineanbieter für Yoga-Kurse. Der Fonds profitierte von erfolgreichen Exits aus der Podcast-Plattform Wondery, aus dem Anbieter für programmatische Werbung Pubmatic, der mit einer Bewertung von 1,5 Mrd USD an der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ in den Handel ging, sowie aus Barkbox, einem Abonnementservice für Tierbedarf. Bertelsmann investierte 2012 in Barkbox; mittlerweile wird das Unternehmen mit 1,6 Mrd. USD bewertet.

Darüber hinaus hat BI weitere Fund of Funds-Investitionen in den VC-Märkten Südostasiens, Afrikas und Europas beschlossen, um das BI-Netzwerk in diesen Regionen zu stärken und von deren vielversprechender Wachstumsdynamik zu profitieren.

Weitere Informationen: https://www.bertelsmann-investments.com/

