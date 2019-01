Bertelsmann SE & Co. KGaA

Bertelsmann startet neue "Content Alliance" in Deutschland

Gütersloh (ots)

- Stärkere Kooperation aller Inhalte-Geschäfte von Bertelsmann - Bereichsübergreifendes Angebot an Kreative sowie Entwicklung und Verbreitung von Formaten - Julia Jäkel übernimmt Vorsitz; bleibt CEO von Gruner + Jahr

Bertelsmann startet die neue "Bertelsmann Content Alliance" in Deutschland. Die Bertelsmann Content Alliance steuert ab dem 1. Februar 2019 die Zusammenarbeit aller Inhaltegeschäfte des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Deutschland: Mediengruppe RTL Deutschland, RTL Radio, die TV-Produktionsfirma UFA, die Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr sowie das Musikunternehmen BMG. Bertelsmann verfolgt das Ziel, bereichsübergreifend gemeinsame Formate zu entwickeln und zu vermarkten und damit umfassende Angebote für Kreative zu schaffen.

Mit der neuen Bertelsmann Content Alliance in Deutschland knüpft Bertelsmann an die erfolgreiche Arbeit der Ad Alliance an, die seit 2017 die Kompetenzen starker Vermarkter wie IP Deutschland und G+J eMS für Werbekunden und Mediaagenturen bündelt und auf hohe Akzeptanz im Markt trifft.

Vorsitzende des Boards der Bertelsmann Content Alliance wird Julia Jäkel, die neben dieser neuen Rolle weiter CEO von Gruner + Jahr bleibt. Dem Gremium gehören darüber hinaus alle Geschäftsführer der deutschen Inhaltegeschäfte von Bertelsmann an: Bernd Reichart (Mediengruppe RTL Deutschland), Nico Hofmann (UFA), Stephan Schmitter (RTL Radio Deutschland), Thomas Rathnow (Verlagsgruppe Random House), Stephan Schäfer (Gruner + Jahr) sowie Hartwig Masuch und Dominique Kulling (beide BMG). Die unternehmerische Eigenständigkeit der jeweiligen Geschäfte sowie die journalistische und verlegerische Unabhängigkeit bleiben von der Bertelsmann Content Alliance unberührt.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann ist ein kreatives Powerhouse und wird im laufenden Jahr weltweit fast 6 Mrd. Euro in Kreativ-Inhalte investieren. Mit der Bertelsmann Content Alliance in Deutschland bündeln wir die Inhaltekompetenz des Konzerns und schöpfen so das volle Potenzial in unserem wichtigsten Markt aus. Mit Inhalteangeboten über alle Mediengattungen hinweg und neuen Vermarktungsmöglichkeiten wird Bertelsmann so noch stärker zum Partner der Wahl für alle Kreativen in Deutschland. Der Schritt stärkt zudem unsere Position im Wettbewerb mit den US-Techplattformen. Ich freue mich, dass Julia Jäkel neben ihrer Aufgabe als CEO von Gruner + Jahr die Bertelsmann Content Alliance führen wird. Julia Jäkel verbindet Kreativität und Unternehmertum und wird den Inhaltegeschäften von Bertelsmann zusammen mit ihren Partnern im Board zusätzliche Schubkraft verleihen."

Es gibt bereits zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Zusammenarbeit im Inhaltebereich: So basiert die Vox-Serie "Der Club der roten Bänder" beispielsweise auf einem Buch des Autors Albert Espinosa, das in Deutschland bei der Verlagsgruppe Random House erschienen ist. Der UFA/Fremantle-Produktion "München" liegt ein Roman von Robert Harris zugrunde, ebenfalls veröffentlicht bei der Verlagsgruppe Random House. Gruner + Jahr hat zum Start der Vox-Staffel "Die Höhle der Löwen" ein Gründermagazin herausgebracht. Gruner + Jahr und BMG gaben vor wenigen Tagen den gemeinsamen Start eines Fanmagazins über den Musiker Max Giesinger bekannt.

