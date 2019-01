Vollgas-Start-Quote: Die "Trucker Babes" fahren hervorragende 7,8 Prozent Marktanteil ein

Unterföhring (ots) - Was für ein Comeback! Die 3. Staffel der "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" startet bei kabel eins mit ausgezeichneten 7,8 Prozent Marktanteil. Im Anschluss erzielt "Abenteuer Leben am Sonntag" starke 7,2 Prozent Marktanteil (beide Werte: Z. 14-49 Jahre).

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence. Erstellt: 07.01.2019 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Michael Ulich Tel. +49 [89] 9507-7296 Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: kabel eins, übermittelt durch news aktuell