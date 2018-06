Frank Rosin bekommt sein Fett weg. Acht neue Factual-Formate, exklusive Otto-Doku und 20 Jahre Kultfilme - die TV-Saison 2018/2019 bei kabel eins

Unterföhring (ots) - kabel eins dreht auf: Mehr eigenproduziertes Factual, neue Show mit Frank Rosin, Sonderprogramm zum 70. Geburtstag von Otto Waalkes, 20 Jahre "Die besten Filme aller Zeiten". kabel eins-Senderchef Marc Rasmus: "In der neuen Saison stützen wir unsere wichtige Programmsäule Factual mit einer echten Offensive und so viel frischen Formaten wie noch nie. Dabei bleiben wir unserem Anspruch treu: bodenständig, nah dran mit einem unverblümten, sorgfältigen und gerne auch außergewöhnlichen Blick auf die Themen. Ganz besonders bin ich auf 'Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank' gespannt - hier sehen wir den Sternekoch von einer ganz neuen Seite. Als Lieblings-Kultsender feiern wir natürlich das 20. Jubiläum unseres Spielfilm-Labels groß im Herbst."

Neues Factual Entertainment am Vorabend

Eine Box mit Zutaten, ein kurzes Erklär-Video und drei küchenerfahrene Paare. Welche ambitionierten Hobby-Köche kochen in "Koch die Box!" (September 2018) das Menü von Profi-Köchen wie Sebastian Lege perfekt nach? Die Herausforderung: Sie sehen den Zubereitungs-Clip nur ein einziges Mal ohne Unterbrechung.

Neue Factual-Formate am Dienstagabend

Keine Kalorien und kein Pardon: In seiner neuen Show "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank" (Winter 2018/2019) speckt der Sternekoch im Diät-Selbstversuch ab und steht im Wettkampf gegen ebenfalls pfundige Kandidaten. Wer zu wenig abnimmt, ist raus. Schafft es der Gourmet bis ins Finale oder fliegt Frank Rosin vorzeitig aus seiner eigenen Show?

Expedition ins Ungewisse: Fünf Millionen Deutsche waren noch nie im Ausland. In "Urlaub für Anfänger - Unsere erste Auslandsreise" (September 2018) begleitet kabel eins Paare und Familien bei ihrer ersten Urlaubsreise ins Ausland und dokumentiert ihre Erlebnisse zwischen Begeisterung und Herausforderung.

Krankenhausalltag aus einem neuen Blickwinkel: Für "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" (ab 17.7.2018) begleitet ein vierköpfiges Reporter-Team 100 Tage lang die Mitarbeiter des Klinikums Frankfurt Höchst und zeigt den Alltag aus Sicht der Ärzte, Pfleger und Mitarbeiter - vom Verwalter des Zentrallagers über die OP-Reinigungskraft bis zum Chefarzt der Notaufnahme.

Probleme, Hoffnungen, klare Worte: "Unser Kiosk - Trost und Prost im Viertel" (August 2018) zeigt das Leben, die Sorgen und Meinungen der Stammgäste beliebter Kioske in den sozialen Brennpunkten von Köln, Duisburg, Neubrandenburg, Kaiserslautern und Solingen.

Neue Factual-Formate am Sonntagabend

Sommer, Sonne, Strand - und Streit? Besetzen die Deutschen wirklich alle Liegen? Fakten rund um die schönsten Wochen des Jahres liefert "Der große Urlaubsreport - So machen wir Deutschen Ferien" (August 2018).

Pizza, Wiener Schnitzel, Cevapcici oder Pulled Pork? In "Abenteuer Leben Spezial: Die Reise zu den besten Gerichten der Welt" (September 2018) spürt kabel eins-Koch Dirk Hoffmann weltweit die Originalrezepte internationaler Lieblingsgerichte auf und entlockt den regionalen Köchen ihre Geheimnisse.

Der Untergang der Titanic war ein Versicherungsbetrug und CIA-Agenten sind in Wahrheit Aliens - diesen und vielen weiteren kuriosen Thesen geht kabel eins in "Die spektakulärsten Verschwörungs-Theorien" auf den Grund (Herbst 2018).

kabel eins bleibt die erste Adresse für Kult-Spielfilme

Zum 70. Geburtstag der Comedy-Legende schenkt kabel eins den Zuschauern ein großes Sonderprogramm mit den besten Filmen von Otto Waalkes und der exklusiven Dokumentation "OTTO - Die Doku" (19.-23.7.2018).

kabel eins ist der beliebteste Sender für Spielfilm-Klassiker mit Top-Marktanteilen von bis zu 9,3 Prozent in 2018*. Im Oktober 2018 feiert das Label "Die besten Filme aller Zeiten" mit einem großen Kult-Film-Feuerwerk den 20. Geburtstag.

Neue Staffeln der kabel eins-Erfolgs-Formate: - "Gekauft, gekocht, gewonnen", Staffel zwei (August 2018) - "Abenteuer Leben am Sonntag: Die Welt der Food Trucks", dritte Ausgabe (5.8.2018) - "Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub", Staffel zwei (September 2018) - "Rosins Restaurants", Staffel elf (Herbst 2018) - "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand", Staffel drei (Frühjahr 2019)

kabel eins Doku verdreifacht den Marktanteil und bleibt auf Wachstumskurs

"Unser Marktanteil hat sich zum Vergleichszeitraum 2017 verdreifacht*", sagt Senderchef Marc Rasmus. Der jüngste Sender von ProSiebenSat.1 setzt weiterhin auf eine einzigartige Themenvielfalt und frisches Programm mit zahlreichen deutschen Erstausstrahlungen und Free-TV-Premieren. Marc Rasmus: "In der neuen TV-Saison möchten wir unseren Erfolg weiter ausbauen, unsere Strategie beinhaltet ein maximal breites, aber gleichzeitig auch klar strukturiertes Programmschema sowie starke Charaktere". So sind unter anderem Starkoch Gordon Ramsay und Science-Fiction-Legende William Shatner feste Größen im Programm von kabel eins Doku. In der kommenden Saison legt kabel eins Doku den Programmschwerpunkt auf das Label "Geheimnisvolle Phänomene" mit Formaten über Verschwörungstheorien, mysteriöse Vorgänge und überirdische Erscheinungen. Dazu zeigt der Sender neue Sendungen zu den Programmthemen "So schmeckt die Welt", "Im Auftrag der Gerechtigkeit" und "Alte Schätze neu entdeckt".

