ZDF-Programmänderung ab Woche 48/23

Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten: Sonntag, 17. Dezember 2023, 9.03 Uhr 37°Leben Opferrituale und Magie – moderne Hexen und Heiden Warum glaubst du? Heiden und Hexen gibt es auch heute noch. Man begegnet ihnen in den Wäldern und auf Social Media. Was fasziniert junge Menschen am Heidenkult, den Götterwelten und der ...

mehr