ZDF

ZDF-Programmhinweis Woche 26/23

Mainz (ots)

ZDF-Programmhinweis Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 25. Juni 2023, 9.03 Uhr 37°Leben Beats & Business: Junge DJs Was fasziniert junge Menschen am Nachtleben so sehr, dass sie dröhnende Musik, schwitzende Massen und Schlafmangel zu ihrem Lebensinhalt machen? Zeynep, 28, hat gerade ihren gut bezahlten Job gekündigt, startet als DJ durch. Sie träumt von einem festen Engagement in einem Klub. Paul, 21, studiert auf Lehramt, legt am Wochenende als Paul Keen auf. Jetzt bereitet er seinen bisher größten Gig vor. Der Film zeigt die Faszination an lauten Beats und Bass sowie das harte Business dahinter und hinterfragt Klischees. "37°Leben"-Sendung steht bereits ab Freitag, 23. Juni 2023, ab 8.00 Uhr in der ZDFmediathek zur Verfügung.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell