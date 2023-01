ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 3/23

Mainz (ots)

Woche 3/23 Sa., 14.1. Bitte Folgen- und Beginnzeitänderungen beachten: 6.40 Meine Freundin Conni (VPS 6.45/HD) Conni auf der Burg Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.50 Meine Freundin Conni (VPS 6.55/HD) Conni übernachtet bei Julia Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 (Die Folgen "Meine Freundin Conni: Conni hat Geburtstag" und "Conni geht zelten" entfallen.) Woche 5/23 Sa., 28.1. Bitte Folgenänderungen beachten: 6.40 Meine Freundin Conni (HD) Conni turnt Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.50 Meine Freundin Conni (HD) Conni geht nicht mit Fremden mit Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 (Die Folgen "Meine Freundin Conni: Conni geht zum Zahnarzt" und "Conni lernt reiten" entfallen.) Woche 6/23 Sa., 4.2. Bitte Folgenänderung beachten: 6.40 Meine Freundin Conni (HD) Conni fährt Bahn Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 (Die Folge "Meine Freundin Conni: Conni geht zum Kinderarzt" entfällt.) Woche 7/23 Mi., 15.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Hinspiele Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Katrin Müller-Hohenstein Woche 8/23 Sa., 18.2. Bitte Folgen- und Beginnzeitänderung beachten: 6.40 Meine Freundin Conni (HD) Conni wird Clown Animationsserie Deutschland/Spanien 2015 6.55 Meine Freundin Conni (VPS 6.50) Conni feiert Fasching ("Meine Freundin Conni: Conni macht Flohmarkt" verschiebt sich auf einen späteren Termin.) So., 19.2. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.30 Terra Xpress (HD/UT) Anders Leben - der eigene Weg zum Glück Deutschland 2023 ("Terra Xpress: Auf den Teller statt in die Tonne – unser Essen der Zukunft" verschiebt sich auf einen späteren Termin.) ______________________ Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.50 Terra Xpress (HD/UT) Anders Leben - der eigene Weg zum Glück (von 18.30 Uhr) Deutschland 2023 (Die Wiederholung "Terra Xpress: Auf den Teller statt in die Tonne – unser Essen der Zukunft" entfällt.) Mi., 22.2. 23.00 sportstudio UEFA Champions League Achtelfinale, Hinspiele Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer

