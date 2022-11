ZDF

"Inga Lindström: Der Autor und ich"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Ein neues Kapitel "Herzkino" made in Sweden: Am Sonntag, 11. Dezember 2022, um 20.15 Uhr, zeigt das ZDF "Inga Lindström: Der Autor und ich". Ab Samstag, 3. Dezember 2022, 10 Uhr, auch in der ZDFmediathek.

Ebba (Eva-Maria Grein von Friedl) hat einen Brautladen und vermietet ein Ferienhaus. Als dort der wenig charmante Autor Rasmus (Kai Schumann) einzieht, der in Ruhe seinen aktuellen Roman beenden will, findet sie ihn unausstehlich. Dann stellen sie fest, dass sie beide Fans der Liebesromane von Bianca Lund sind, und kommen sich näher. Doch Rasmus hat ein Geheimnis, das sich zwischen sie schiebt.

Ebbas Freundin Liv (Liza Tzschirner) hat andere Probleme. Sie steht kurz vor der Hochzeit mit ihrem Verlobten Arne (Sönke Schnitzer), doch dieser beteiligt sich gar nicht an der Planung des großen Tages. Auch Ebbas andere Freundin, die Buchhändlerin Tilde (Anna Schäfer), hat keine Ruhe: Sie streitet sich mit Sven Carstenson (Martin Oberhauser), dem Verleger von Rasmus, der seinen Autor in Ebbas Ferienhaus besucht. Die Situation spitzt sich zu, als bekannt wird, dass eine Jungautorin namens Lilith Holm (Anika Lamade) für ihren Debütroman große Teile aus einem Bianca-Lund-Roman kopiert haben soll. Doch wer genau hat von wem abgeschrieben?

Regie führte Laura Thies. Das Drehbuch schrieben Kirsten Peters und Gerlind Becker.

Ansprechpartnerin: Mailin Erlinger, Telefon: 06131 – 70-14588, Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ingalindstroem.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell