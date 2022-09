ZDF

Mainz

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Montag, 3. Oktober 2022, 11.00 Uhr

Ich bin deutsch

Film von Patricia Schäfer und Halim Hosny

32 Jahre nach der Wiedervereinigung ist Deutschland ein anderes Land als 1990. Wie fühlt sich Deutschsein heute an? Die "Generation Einheit" berichtet über ihr Heimatgefühl.

Rapper und Comedian Lukas Staier, alias "Cossu", Bahnrad-Ikone Kristina Vogel, Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering und der YouTube-Star Shayan Garcia sind in der Wendezeit geboren und zeigen ihre deutschen Lebenswelten.

ZDF-Reporterin Patricia Schäfer und Reporter Halim Hosny lassen sie ihre Geschichten erzählen. Cossu, der auch den Titelsong für diese Doku geschrieben hat, erzählt, was an ihm "typisch deutsch" ist und was Fußball mit seinem Nationalgefühl zu tun hat.

Die erfolgreichste deutsche Bahnradfahrerin Kristina Vogel, geboren in Kirgistan, empfindet Deutschland als "mein Fels in der Brandung".

Für den Wiesbadener YouTube-Star und Podcaster Shayan Garcia ist Deutschland "wie eine gute Ehe: manchmal kracht`s, aber man liebt sich trotzdem."

Und für Fußball-Nationalspielerin Marina Hegering hat die Europameisterschaft im Sommer ein cooles Deutschland-Gefühl ausgelöst: "Authentisch sein, Freude, Mut und Leidenschaft – das hat die Menschen begeistert."

Der Film spiegelt ein Deutschlandbild im Wandel: mit wachsender Vielfalt und Lockerheit.

