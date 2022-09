ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/22

Mainz (ots)

Woche 38/22 Mi., 21.9. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Krieg gegen die Ukraine - Teilmobilmachung in Russland Moderation: Antje Pieper 19.35 Blutige Anfänger (VPS 19.25) 20.25 Aktenzeichen XY... ungelöst (VPS 20.15) 21.55 heute journal (VPS 21.45) 22.25 auslandsjournal (VPS 22.15) 22.55 ZDFzoom (VPS 22.45) An allen Fronten 23.40 Markus Lanz (VPS 23.30) 0.55 heute journal update (VPS 0.45) 1.10 Inflation – Die Angst vor dem Wohlstandskiller (VPS 1.00) 1.55 ZDFzeit (VPS 1.45) Ziemlich beste Nachbarn – mit Michael Kessler 2.40 auslandsjournal (VPS 2.30) (von 22.25 Uhr) 3.05 ZDFzoom (VPS 3.00) An allen Fronten (von 22.55 Uhr) 3.50 Aktenzeichen XY... ungelöst (VPS 3.45) (von 20.25 Uhr) 5.20- zdf.formstark (HD) 5.30 Deutschland 2022 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 44/22 Di., 1.11. 22.15 37° 333 Meter Hausflur Bitte Ergänzung der Unterzeile beachten: Film von Carolin Hillner und Steffi Springer

