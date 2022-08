ZDF

Aus der Arena di Verona: "Carmen" von Georges Bizet im ZDF

Eine der erfolgreichsten Opern der Welt hat in diesem Sommer die 99. Opernfestspiele in Verona eröffnet: "Carmen" verwandelt die berühmte Arena in ein Sevilla voller stürmischer Verwicklungen. Das ZDF zeigt die Höhepunkte der mit Elīna Garanča und Brian Jagde prominent besetzten Aufführung am Freitag, 19. August 2022, ab 23.10 Uhr. Neben bisher unveröffentlichten Bühnenbildern werden auch Highlights aus den Zeffirelli-Inszenierungen von 1995, 2003 und 2009 zu sehen sein. Mit "Carmen" schuf Georges Bizet eine Oper, die allein durch seine Titelheldin 1875 für Aufruhr sorgte: Die Figur der Fabrikarbeiterin Carmen brachte eine neue soziale Schicht auf die Bühne und entsprach – als freiheitsliebende Femme fatale – so gar nicht den in diesem Genre bis dahin gängigen Frauenbildern. Der italienische Starregisseur Franco Zeffirelli (1923-2019) nutzte die cinemaskopartige Dimension der Arena drei Mal, um den Opernstoff in kraftvolle Bilder zu übersetzen, nun ist seine Inszenierung erneut zu erleben. Die Titelrolle wird von der lettischen Mezzosopranistin Elīna Garanča verkörpert, die schon für ihre Interpretation der Carmen an der Metropolitan Opera in New York und an der Wiener Staatsoper Begeisterungsstürme erntete. Den eifersuchtskranken Don José spielt der vielfach ausgezeichnete US-amerikanische Tenor Brian Jagde. Die prachtvollen Kostüme stammen von der italienischen Kostümbildnerin Anna Anni. Auch 2022 entführt Carmen das Publikum in eine mitreißende Geschichte um Liebe, Freiheitsdrang und Eifersucht. Carmens Auftrittsarie "Habanera" ("L’amour est un oiseau rebelle") und die Auftrittsarie "Toreador" des Stierkämpfers Escamillo sind nur zwei der musikalischen Höhepunkte, die das ZDF in seinem 90-minütigen Best-of zeigt. Am Samstag, 3. September 2022, um 20.15 Uhr ist die Oper "Carmen" auf 3sat in voller Länge zu sehen. Ansprechpartner: Britta Schröder, Schroeder.B@zdf.de; Katharina Rudolph, Rudolph.K@zdf.de; Presse-Desk: Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ausderarenadiveronacarmen

