"Abenteuer Freiheit": Zweite Staffel der "Terra X"-Reisereportage im ZDF

Mainz

Einpacken, losfahren und auf unbestimmte Zeit die Welt entdecken. Diesen mutigen Traum verwirklichen in drei "Terra X"-Folgen am Sonntag, 7., 14., und 28. August 2022, jeweils 19.30 Uhr, eine vierköpfige Familie auf ihrer Tour von Dubai über Indien nach Nepal, zwei Jungs aus Bayern mit ihrem Segelboot zwischen Karibik, Südsee und Indonesien und zwei junge Frauen, die mit ihrem Camper von Mexiko durch die USA nach Kanada fahren. "Abenteuer Freiheit" ist eine Mischung aus Reise- und Entdeckerreportage. In den Filmen werden Menschen vorgestellt, die auf ganz unterschiedliche Weise die Welt und die Kontinente erleben. Die ersten beiden Folgen sind ab Mittwoch, 3. August 2022, und Folge 3 ab Mittwoch, 10. August 2022, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek unter https://terra-x.zdf.de verfügbar. Die erste Folge "Von der Wüste bis zum Himalaya" begleitet am Sonntag, 7. August 2022, 19.30 Uhr, Familie Schmitt. Für Mutter Michi und Vater Thorben sowie die beiden Kinder Romy (8) und Levi (6) ist ihr selbst ausgebauter Lkw mit Namen "Frosch" ihr Dach über dem Kopf – an 365 Tagen im Jahr. 2020 ließen sie sich schon einmal von "Terra X" begleiten. Danach zwang das Coronavirus die Welt in den Lockdown. Anderthalb Jahre lang setzen sie ihre Reise fort. Sie wollen von Dubai per Schiff nach Indien und weiter auf dem legendären Hippie-Trail nach Nepal fahren und später in die Mongolei. "Mit dem Wind um die Welt" sind die "Segeljungs" Tim und Vince aus dem Tölzer Land in Folge 2 am Sonntag, 14. August 2022, 19.30 Uhr, unterwegs. Vier Jahre lang wollen die beiden Anfang-20-Jährigen auf den Weltmeeren segeln. Sie sind mit ihrem Schiff aufgebrochen, um einige der schönsten und wildesten Orte der Erde zu entdecken: zwischen Karibik, Südsee und Indonesien – eine Reise voller Abenteuer. "Van-Life in Amerika" ist Thema der dritten Folge am Sonntag, 28. August 2022, 19.30 Uhr. Anne (32) und Anna (33) haben ihre Jobs in Deutschland an den Nagel gehängt und ihren Camper nach Mexiko verschifft. Auf abenteuerlichen Pfaden fahren die beiden jungen Frauen bis nach Kanada. Ein neues Leben ohne Termine und Verpflichtungen in ihrem neun Quadratmeter großen Zuhause. Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 – 70-12149; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax

