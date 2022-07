ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 29/22

Mainz (ots)

Woche 29/22 Mi., 20.7. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 19.00 heute 19.19 Wetter (VPS 19.20) 19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Hitzewelle in Deutschland Film von Gert Anhalt Deutschland 2022 19.40 Blutige Anfänger (VPS 19.25) 20.25 sportstudio live (VPS 20.14) UEFA Frauen-EM 2022 (Weiterer Ablauf ab 21.00 Uhr wie vorgesehen.) Woche 34/22 Mi., 24.8. Bitte Programmänderung beachten: 0.45 München '72 – Anschlag auf Olympia (VPS 0.44/HD/UT) Heitere Spiele, tödlicher Terror Film von Kajo Fritz Deutschland 2022 ("This is TikTok - Stars und Hype in Hochkant" wird auf Mi., 7.9.2022, 1.00 Uhr verschoben.) Fr., 26.8. 15.05 sportstudio live Biathlon: Sommer-WM Supersprint Männer . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experte: Sven Fischer ca. 15.40 Uhr Radsport: Deutschland Tour 2. Etappe, Meiningen - Marburg . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Marcel Kittel Biathlon: Sommer-WM Supersprint Frauen . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experte: Sven Fischer Woche 35/22 So., 28.8. 14.55 sportstudio live Biathlon: Sommer-WM Massenstart Männer . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experte: Sven Fischer ca. 15.50 Uhr Radsport: Deutschland Tour 4. Etappe, Schiltach – Stuttgart . . . Bitte Ergänzung beachten: Experte: Marcel Kittel Biathlon: Sommer-WM Massenstart Frauen . . . Bitte Ergänzungen beachten: Reporter: Christoph Hamm, Herbert Fritzenwenger Experte: Sven Fischer

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell