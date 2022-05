ZDF

ZDFneo-Programmänderung Wo 20/22 und Wo 26/22

Mainz (ots)

Woche 20/22 Donnerstag, 19.05. 22.10 Studio Schmitt Late-Night-Show Bitte Ergänzung beachten Zu Gast: Frauke Ludowig Deutschland 2022 (Bitte die Ergänzung auch für die Wiederholung um 23.10 Uhr und die Ausstrahlungen am Sonntag, 22.05. und am Montag, 23.05.2022 beachten). Woche 26/22 Donnerstag, 30.06. Bitte Programmänderungen beachten: 1.05 The Rookie Ein neuer Anfang (von 21.35 Uhr) (Die Wiederholung der Folge „Monk – Mr. Monk möchte eigentlich nicht ins Stadion“ entfällt).

